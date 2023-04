Úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk – Beöltözés az egyházközségi nővéreknél

A szentmisén koncelebrált Száraz László spirituális, az Egyházközségi Nővérek Társaságának moderátorhelyettese.

Jelen voltak a közösség társult tagjain kívül az egyházközségi nővérek baráti körének egyik csoportja, más szerzetesrendek és plébániák képviselői.

A közösség most beöltöző tagja, Motika Teréz régóta végez egyházközségi feladatokat: rózsafüzércsoportban előimádkozó, szentségimádást vezet, virrasztást végez az elhunyt mellett; karitászcsoportjával nemcsak anyagilag segítik a rászorulókat, hanem aktív szerepet vállal súlyos betegek látogatásában, lelkileg is támogatva, szentségekhez segítve őket; továbbá részt vesz a nővérek életvédelmi és családpasztorációs tevékenységeiben is. Január óta világi lelkipásztori munkatársi képzésre jár, és számtalan módon szolgálja az Egyházat.

A beöltözés kibontakoztatja benne a nővérek karizmáját, de belépése a közösséget is erősíti.

Az országban nagyon sokan végeznek plébániai feladatokat, talán vágynak valamilyen formában közösséghez kapcsolódni. Az Egyházközségi Nővérek Társasága hívja mindazon családos vagy szabad állapotú nőket, akik szívesen szolgálnak az Egyházban: társult tagként, illetve az egyedülállók nővérként csatlakozhatnak hozzájuk.

A nővérek folyamatosan imádkoznak új hivatásokért, és remélik, hogy hamarosan mások is követik a most beöltözött új közösségi tagot.

A szerzetesi fogadalom a keresztségi fogadalom megújítása, vagyis elkezdünk úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk”

– Martos Levente Balázs püspök szavaival hívnak minden érdeklődőt munkatársnak az egyházközségi nővérek.

Elérhetőségük: honlap: egyhazkozseginoverek.hu; telefon: 30/2059-321; e-mail-cím: noverekazegyhazert@gmail.com

„Urunk, öltöztesd a halhatatlanság köntösébe azokat, akiket meghívtál a keresztségbe.”

Forrás: Egyházközségi Nővérek Társasága



Fotó: Vig Rita SSS, Antalné Edit



Magyar Kurír