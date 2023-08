Új bankkártyás persely érkezett a budapesti Jézus Szíve-templomba

A templomot hétről hétre zsúfolásig megtöltő, esti szentmisékre járó fiatal felnőttek visszajelzéseiből tudja Horváth Árpád SJ, hogy az Y és Z generációt hagyományos eszközökkel nemigen lehet bevonni a templom támogatói körébe, annál is inkább, mert készpénzt többségük már nem is hord magával. „Ha csak ezen múlik, teremtsük meg a lehetőségét a bankkártyás adakozásnak – döntött a templomigazgató. – A jezsuitáknál a szertartás közbeni perselyezés egyébként is tabu, ugyanis Szent Ignác még a 16. században megtiltotta, hogy a Jézus Társasága szentmiséin az imádság és a pénzcsörgés összemosódjon.”

Zakeus idősebb „testvére”, AutoMáté – aki nevét a vámszedőből apostollá lett Lévi Máté után kapta – 2019 nyarán „állt munkába” a Mária utcai Jézus Szíve jezsuita templomban az ország első virtuális perselyeként. Az érintős bankkártyával és egy gombnyomással működő adományautomatát Horváth Árpád SJ templomigazgató keresztelte el. Most, három évvel később egy átlagos vasárnap közel százan adományoznak bankkártyával a templomban, így elérkezettnek látszott az idő, hogy a templom vezetősége a meglévő mellett egy új automatát állítson a templom kijárata mellé.

