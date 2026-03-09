Új épülettel bővült Szegeden a Gál Ferenc Egyetem

A több mint százéves épület energetikai és belső felújításon esett át, modern hőszivattyús fűtési rendszerrel és korszerű infrastruktúrával látták el. A Gál Ferenc Egyetem vezetése szerint az új campus a gyermekvédelem és a szakemberképzés területén is fontos szerepet tölthet be.

Dux László rektor elmondta: a fejlesztés az egyetem átfogó intézményfejlesztési programjának keretében valósult meg. A beruházás teljes költségvetése meghaladta az 1,2 milliárd forintot. A projekt első elemeként tavaly már átadták a szarvasi pedagógiai kar és a gyakorlóiskolák sportlétesítményeit, amelyeket azóta a hallgatók és a diákok is használhatnak.

Több mint százéves épület kapott új szerepet

A most felújított épület évtizedeken keresztül oktatási célokat szolgált: korábban a Móricz Zsigmond Általános Iskola működött falai között. A rekonstrukció után az ingatlan ismét az oktatás és a tudomány szolgálatába áll. Ősztől itt működik majd a Gál Ferenc Egyetem Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanszéke, valamint az intézmény sportdiagnosztikai részlege. Dux László rektor hangsúlyozta, hogy ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódnak az egyetem küldetéséhez, amely a testi és lelki jólétet segítő szakemberek képzésére épül.

A rekonstrukció során az épület belső tereit teljesen megújították: új burkolatok és festés készült, kicserélték a belső nyílászárókat, valamint felújították az épületgépészeti rendszereket. A korábbi gázkonvektoros fűtést modern hőszivattyús rendszer váltotta fel, korszerűsítették az elektromos hálózatot és a világítást is. A nettó 350 millió forintos rekonstrukció kivitelezője a hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft. volt.

Új tanszék a gyermekvédelem szolgálatában a Gál Ferenc Egyetemen

Kothencz János, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanszék vezetője kiemelte: az egyetemet fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye tizenhárom megyében végez gyermekvédelmi szolgálatot. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató csaknem hatezer gyermek gondozását és nevelését látja el.

A szakember szerint a felsőoktatásban jelenleg kevés lehetőség van arra, hogy a hallgatók mélyebben megismerjék a gyermekvédelmi szakellátás működését. Ezért döntöttek úgy, hogy az országban elsőként létrehozzák a gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket. Szeptembertől elsőként humán végzettséggel rendelkezők számára indítanak négy féléves szakirányú továbbképzéseket. Az itt végző szakemberek a gyermekvédelmi szakellátásban, például nevelőszülői hálózatok irányítójaként vagy gyermek- és lakásotthonok vezetőjeként helyezkedhetnek el.

A tervek között szerepel szociálpedagógus mesterképzés elindítása is.

Kutatás és szakmai központ jön létre

Az épületben kutatások is zajlanak majd, amelyek a gyermekvédelem területét segítik, valamint szakkönyvtár is helyet kap. Az egyetem új campusát Don Boscóról nevezik el, akinek munkássága a gyermekvédelemben dolgozók számára ma is példát jelent.

A fejlesztés célja, hogy Szegeden olyan szakmai központ jöjjön létre, amely a képzés, a kutatás és a gyakorlati munka területén is támogatja a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket.

Szöveg: Böjthe Sándor

Fotó: SzegedMa archív

Forrás: szegedma.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír