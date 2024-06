Új görögkatolikus bölcsőde alapkövét tették le Encsen

A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményeinek Fenntartója (MEKIF) sikeresen pályázott bölcsődék építésére, így a közeljövőben Encsen és Szerencsen is elkezdődik egy-egy kétcsoportos bölcsőde kivitelezése.

Encsen június 14-én került sor a bölcsőde ünnepélyes alapkőletételére. Az eseményen részt vett többek között Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök; Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő; Bialkó Mária, a MEKIF igazgatója; Mikola Gergely, Encs város polgármestere; Pacsai János encsi parókus, valamint a tervezés, kivitelezés munkálataiban részt vevő vállalkozók.

Bialkó Mária köszöntője után Hörcsik Richárd beszédében kiemelte: a görögkatolikus egyház soha nem a könnyebb utat választotta, hanem a helytállást, a hűséget, aminek most érik be a gyümölcse. Az évezred elején még alig volt néhány intézmény a görögkatolikus egyház fenntartásában, most viszont már elmondható, hogy jelenléte széles körben tapasztalható, sőt megerősödött az intézményfenntartás területén is. Az új bölcsőde által nemcsak a szülők tudhatják majd jó körülmények között gyermekeiket, hanem hat új munkahelyet is teremt az intézmény a városban – mondta a képviselő.

Mikola Gergely polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a polgári lét velejárója a választási lehetőség. Encs városa is alternatívát tud kínálni a szülőknek gyermekeik elhelyezésének színteréül a bölcsődétől az általános iskola végéig. Különösen most, hogy egyházi fenntartású intézmény alapkövét rakják le. Nehéz út vezetett idáig, sokáig keresték a megfelelő helyszínt, mire sikerült megtalálni a legmegfelelőbbet. A polgármester kifejezte bizonyosságát, hogy a görögkatolikus bölcsőde megfelelő helyszín lesz arra, hogy a gyerekek a legjobb nevelést kapják. Megköszönte a tervezők és a MEKIF igazgatójának együttműködését, hogy a legmegfelelőbb tájolással, módosításokkal készülhetett el az épület tervrajza és majd maga az épület.

Az ünnepi beszédek után a MEKIF által fenntartott edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak műsora következett: Csete Blanka és Vasmán Emma egy-egy verset adtak elő, Béres Julianna pedig népdalt énekelt.

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök végezte el a szentelési szertartást, melynek keretében elmondta, milyen fontos az a szentírási gondolat, mely az alapkövön is szerepel: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!”

A megszentelt helyre Orosz Atanáz püspök, Pacsai János, Hörcsik Richárd, Mikola Gergely és Bialkó Mária együtt helyezték el az időkapszulát, majd az alapkövet.

A kapszulába olyan tárgyakat helyeztek el, melyek fontosak az új intézmény életében, valamint jelenkorunk meghatározó dokumentumai, az Egyház jelképei.

Szöveg: Töttös Melinda

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

