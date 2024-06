Új hangszert kapott a Jezsuita Roma Szakkollégium szaxofonművésze

– Hogy tetszik az új hangszered?

– Hatalmas boldogságot érzek! Még szinte hihetetlen, hogy ennyi ember támogatott abban, hogy hozzájussak álmaim hangszeréhez, ami nagyon tiszta, szép hangja van, és jól néz ki. Hamarosan belevetem magam az ismerkedésbe, de most még feszített a menetrend. Gőzerővel készülök a közelgő zágrábi nemzetközi versenyre, ezért a napjaim szinte csak gyakorlásból állnak.

– Nem az új hangszerrel készülsz erre a megmérettetésre?

– A versenyre fél évvel ezelőtt jelentkeztem, és már akkor meg kellett nevezni a pontos repertoárt, amellyel készülök. Akkor még nem volt kilátásban, hogy lesz saját szoprán szaxofonom. Most minden figyelmet a gyakorlásnak szentelek, de nagyon hálás és boldog vagyok, hogy itt van velem. A családom számára is óriási dolog, hogy ez megtörtént. A tanárom is örül, hogy ebben a formában is tudott támogatni, ugyanis a hangszert tőle vettem.

– Mennyi ideig tudsz ezzel a szaxofonnal játszani?

– Ezek a hangszerek rendszeres karbantartás mellett akár 15–20 évig is tudnak szolgálni. Azon leszek, hogy minél tovább tartson a közös életünk. Jövőre végzek a Zeneakadémia mesterszakán; a zágrábi verseny után elkezdek készülni. Már megvannak a darabok, amelyeket az új hangszeremmel fogok előadni a diplomakoncertemen.

Forrás: Jezsuita.hu

Szerző: ifj. Szalma Botond

Fotó: Pásztor Péter

Magyar Kurír