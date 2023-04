Új helyre költözik az Albertfalvi Don Bosco Óvoda

Az iskola tavaly ünnepelte alapításának 30. évfordulóját, az óvoda pedig 20 éve működik a XI. kerületben.

A szomszédos XXII. kerületben, négy villamosmegállóra épül az új Don Bosco Katolikus Óvoda. Az épület a budafoki Szent Lipót-templom mögött, két kastély szomszédságában található. A műemlék épületet öt csoport számára alakították át. A következő, a 2023/24. nevelési évet ezen az új helyen kezdi meg az óvoda.

Bár az épület udvarán még munka folyik, az óvoda most mégis „kinyílik”: az érdeklődők egyelőre gyermekek nélkül tekinthetik meg az izgalmas és tágas közösségi tereket és nyerhetnek betekintést a műszaki megoldásokba is. A nyílt napokhoz kapcsolódóan az Ars Sacra Alapítvány Magyar szentek és boldogok című kiállítása is várja a látogatókat: április 17. és 21. között, hétfőtől péntekig 13 és 17 óra között. A kiállítás megnyitóján április 17-én, hétfőn 14 órakor Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, valamint Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság elnöke mond beszédet. A tárlat megtekintése mellett a látványos épületet is bejárhatják az érdeklődők.

Az új budafoki épület 2023 szeptemberétől fogadja az óvodásokat. Arculatát az intézmény hagyományai alakították. A közösségben dolgozó óvodapedagógusokat a hit köti össze, nevelésük alapját keresztény szemléletük, közös élményeik, ünnepeik és személyes példájuk adja.

Don Bosco, a szalézi rend megalapítója az intézmény védőszentje. A rendalapító életszemléletét igyekeznek követni a „megelőző módszer” segítségével, amely elsősorban a személyes jelenlétet, a figyelem biztosítását jelenti. Rendkívül fontos a szülők együttműködése, a hasonló értékrend közvetítése, hiszen így jöhet létre valódi, élő kapcsolat a gyermeket otthon, illetve az óvodában nevelők között. Az óvodában projektmódszerrel dolgoznak, amely egy-egy téma felépített tematika szerinti feldolgozásában valósul meg. Az intézményben a magyar kultúra, a népi hagyományok átörökítése is kiemelten fontos. A nevelői munkát gazdagítja a Montessori-módszer elemeinek beépítése is. Évek óta a Montessori Csendkör és a nevelők által készített eszközök használata is segíti a gyermekek fejlődését, sőt az intézmény elnyerte a „Madárbarát óvoda” címet is.

Sok évet váratott magára az albertfalvi óvoda korszerűsítése, helyette az intézmény most egy teljesen felújított épületbe költözhet. Az óvoda továbbra is nyitva áll az albertfalvi családok előtt, hiszen a nevelési program és a katolikus elkötelezettség változatlan.

Forrás és fotó: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda

