Új játszóudvart adtak át a pécsi Néri Szent Fülöp-tagóvodájában

Az ünnepi alkalmon jelen volt Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetője és Tóth Ildikó tagintézmény-igazgató.

Az intézmény, mely 2014 óta működik a Pécsi Egyházmegye fenntartásában, két óvodai csoporttal rendelkezik. Az 1920-as években készült épülete 2017-ben teljes körű felújításon és korszerűsítésen esett át, így ma már modern, szép és tágas épületben várják a gyermekeket.

Az óvoda tornaszobával, fejlesztőszobával, irodával és kiszolgáló helyiségekkel is rendelkezik, mostantól pedig a mai kor minden elvárásának megfelelő játszóudvar is tartozik hozzá.

Az óvoda nevelőtestülete számára kiemelt fontosságú az esélyteremtés, a hátránykompenzálás és az inkluzív pedagógiai szemlélet alkalmazása. Az ovisok különböző háttérrel rendelkeznek, sokan hátrányos helyzetű családból érkeznek. Ezért az intézmény hitvallása, hogy minden kis óvodásuk számára szeretetteljes, biztonságot adó és befogadó légkört teremtsenek, ahol a személyes képességeik kibontakozhatnak.

A játszóudvar felújítása az Országos Óvodafejlesztési Program keretében valósult meg Magyarország kormányának támogatásában és önerő felhasználásával. A felújítás során új játékok, öntött gumi ütéscsillapító felületek, ivókút, homokozók, pergola, térkő burkolat, új növények és zöld felület került telepítésre.

Az intézmény már nagyon várta a felújítást, hiszen az óvoda lecserélt udvari játékai elhasználódtak, balesetveszélyesé váltak. A most felújított és a megáldott játszóudvar biztonságos és élményekben gazdag lehetőséget biztosít a szabadtéri játékhoz. A felújítás teljes költsége 53,75 millió forint volt.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír