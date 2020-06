Új Karitász-központot áldottak meg Pécsett

A Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és önkéntes központot alakítottak ki egy meglévő épület felújításával Pécs belvárosában. A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető szociális és katasztrófahelyzeti tevékenység, továbbá az ellátás színvonalának növelése várható.

A megújult központ ünnepélyes átadására június 17-én délután került sor. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója megnyitó beszédében kiemelte: „Szeretet mellett szervezet és infrastruktúra is kell a segítségnyújtáshoz! Pécs szerepe helyileg és egyházmegyei szinten is jelentős, háttérbázisa az ormánsági felzárkóztatásnak is. A mostani fejlesztés az önkéntes munka koordinálása szempontjából is meghatározó. Reméljük, hogy sok örömöt, változást, valós segítségnyújtást hoz ez a hely mindnyájunknak!”

A központ megnyitóján részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, aki köszöntőjében Péter apostolra, a Pécsi Egyházmegye védőszentjére emlékeztetett, majd a Szeretethimnuszt idézte, arra figyelmeztetve, hogy ha a központ nem telik meg szeretettel, a munka is hiábavaló lesz.

Fontos, hogy a segítők is méltó munkakörülményeket kapjanak, akkor hatékonyabban tudnak dolgozni – hangsúlyozta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hozzátette: „Pécs nagy város, sok lehetőséggel, de sok szegény veszi körül. Most innen indulhat el az ormánságiak megsegítése. Pécs ereje kihathat az ormánsági emberek életére, innen kaphatnak segítséget!”

Forgács József, a projekt szakmai vezetője az épület rekonstrukciója kapcsán elmondta, fontos volt műemlékvédelmi szempontból is megfelelni a felújításnak. A beruházás eredményeként többcélú terek jöttek létre, melyek konferenciára, képzésre, valamint irodaként is használhatók.

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó kiemelte: „Kapcsolatokat szeretnék áldásként! Kérem az Istent arra, áldjon meg kapcsolatokkal, mert enélkül célt tévesztünk, nem biztos, hogy jó döntéseket hozunk. Arra is gondolok, hogy együtt kell működni minden területen, ez visz előre emberségünkben.”

Az új központtal kapcsolatban a főpásztor elmondta: „Az itteni képzések, találkozók, a szociális feladatellátás segítik majd az embereket és erősítik a segítőket is.”

Az érsek beszéde után megáldotta az épületet.

Az épület alkalmas lesz a Katolikus Karitász egyházmegyei és országos szociális feladatainak hatékony ellátására. A projekt kiemelt szerepet tölt be a szervezet helyi és egyházmegyei feladatellátásában, és háttérbázisa lesz a Karitász ormánsági felzárkóztató célú programjainak is. A beruházás hozzájárul a mélyszegénységben élő és krízishelyzetbe került családok támogatásához és a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, továbbá a szociális tevékenység és az önkéntesség koordinálásához is.

A teljes pécsi beruházás az EFOP 2.2 15-16 pályázati projektből és a Pécsi Egyházmegye saját forrásából valósult meg. Az épületrészben teljes elektromos hálózati- és gépészeti felújítás, a földszinti rész egészének akadálymentes kialakítása, a nyílászárók és burkolatok műemléki helyreállítása, falak festése valósult meg és a válaszfalak bontásával tágabb tér kialakítására is sor került.

A projekt megvalósulásával szélesebb körben elérhetővé válik a szociális szolgáltatások biztosítása és hatékonyabbá válik a szervezet szociális, felzárkóztató és közösségfejlesztő tevékenysége.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír