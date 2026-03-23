Új katolikus óvoda épül Várpalotán

Palkovics Ágnes, az intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Elmondta, az új katolikus óvoda létesítésével egy komplex oktatási intézményi központ jön létre. A Veszprémi Főegyházmegye beruházásában megvalósuló új római katolikus óvoda a szomszédos, Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános iskola részeként működik majd, így hároméves kortól kísérhetik, segíthetik a gyermekeket a hit megalapozásában.

A sajtótájékoztatón Udvardy György veszprémi érsek úgy fogalmazott, hogy egy-egy fejlesztés nemcsak a várost, hanem az egész térséget, régiót gazdagítja.

A becsült forrás rendelkezésre áll, amihez a kormányzat is hozzájárul – ismertette a főpásztor. – Sosem egyetlen intézményben, hanem intézmények hálózatában gondolkodunk, így tudjuk igazán a szülők igényeit kielégíteni – fogalmazott a főpásztor.

Gréczi Zoltán, a Veszprémi Főegyházmegye fejlesztési igazgatója bemutatta a készülő intézményt, ahol négy csoportszobát alakítanak majd ki. Elmondta: a főegyházmegye Ajkán, Pápán, Keszthelyen és Veszprémben is megújított vagy újonnan épített óvodát; ez az ötödik lesz a sorban, amely a kormány óvodafejlesztési programjában valósulhat meg.

Az ingatlan a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola és a Római Katolikus Plébánia között található. A Várpalota Szent Imre utca 5. szám alatti közösségi ház jelenlegi kialakítása az új funkcióra nem alkalmas, ezért elbontása szükséges – mondta el a fejlesztési igazgató.

Fontos szempont volt az épület tömegformálásánál az utcakép arányainak figyelembevétele – tette hozzá Gréczi Zoltán. – Így alakult ki a földszintes zöldtetős és a kétszintes magas tetős utcai homlokzat, kapcsolatot létesítve a szomszédos épületek léptékével.

Az új óvoda épületében 4 csoportszoba kap helyet, 25-25 gyermek foglalkoztatását lehetővé téve. Az épület tervezésénél meghatározó volt, hogy mind a négy csoportszoba közvetlen kertkapcsolattal rendelkezzen, ezért a csoportszobák a földszintre kerültek, kedvező tájolással és racionalizált kialakítással. A földszinten helyezkedik majd el egy sószoba, illetve az óvodás gyermekek étkezését szolgáló melegítőkonyha is. Az emeleten az egyéb kiszolgáló helyiségek mellett a foglalkoztatók, tornaszoba, többfunkciós közösségi terem és az irodaterek kaptak helyet – hangsott el a sajtótájékoztatón.

Az óvoda emeleti része lifttel akadálymentesen is megközelíthető lesz. A tornaszoba és a közösségi terem nyíló ajtóval és eltolható falakkal is kapcsolódik az előtérhez, hogy nagyobb létszámú rendezvények alkalmával is változatos módon lehessen az igényekhez alakítani. Az óvodás gyermekek étkezését melegítőkonyha szolgálja.

A gyerekek aktív szórakozását óvodai játszókert segíti. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a játszókert minél több eleménél a természetesség érvényesüljön. Az udvart izgalmassá teszi majd a többszintes támfalak kerti elemekké való alakítása és a térkoncepcióba való integrálása.

A tervezett épület közútról történő megközelítését a Szent Imre utcára nyíló meglévő kapubejáró biztosítja. Így érhető el a tervezett épület északi oldalán kialakított gazdasági udvar, valamint a személyzeti és akadálymentes parkoló, illetve a bejárat.

Az építési engedély és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A terveket az ADV Műterem Kft. készítette. A kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, hamarosan indul.

Az új óvoda tervei a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásával készültek el. A beruházás kormányzati támogatással valósul meg; a beruházás kivitelezésének további költségét a Veszprémi Érsekség saját forrásból biztosítja.

A Veszprémi Főegyházmegye fejlesztési igazgatója további két sikeres projektjükről is beszámolt: uniós forrásból felújítják a Nepomuki-iskola tornacsarnokát 2026 és 2028 között, valamint hamarosan teljes egészében újjá varázsolják a várpalotai Kálváriát – olyan területen, amely a város rehabilitációs tervei közt is szerepel.

Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy emelkedett azok száma, akik katolikus hit szerint szeretnék nevelni a gyermekeiket, így 125 főről 230 főre nőtt az intézmény létszáma.

A megújuló Kálvária kapcsán megjegyezte: új városnegyedet alakítanak ott ki. A stációk rekonstrukcióját a város és az Egyház mellett helyi vállalkozók, cégek hozzájárulására bízná.

Soltész Miklós államtitkár köszönetet mondott az iskolának, amely olyan értéket és oktatást nyújt, amely miatt egyre több család választja az intézményt. A sajtótájékoztatón Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő is jelen volt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír