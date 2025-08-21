Új kuratórium kezdte meg munkáját a Szent István Alapítványnál Rómában

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felterjesztésére a Római Vikariátus, Baldassare Reina bíboros jóváhagyásával kinevezte az alapítvány új kuratóriumát, amely augusztus 4-én tartotta alakuló ülését.
Az elnöki tisztségben megerősítést nyert Törő András, alelnökké Vizi Elemér SJ atyát választották.
A kuratórium tagjai: Lantos Krisztina, Németh Gábor, Massimiliano Scaringella, Vizi Elemér SJ és Törő András.
Az új testület célja az alapítvány átlátható és felelős működésének erősítése, valamint a római magyar közösség identitásának és kapcsolatainak további ápolása.
Forrás és fotó: Szent István Alapítvány
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria