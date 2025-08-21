Új kuratórium kezdte meg munkáját a Szent István Alapítványnál Rómában

Külhoni – 2025. augusztus 21., csütörtök | 15:40
1

A Rómában működő Szent István Alapítvány célja a magyar egyházi és kulturális jelenlét támogatása az Örök Városban, valamint a magyar–olasz kapcsolatok erősítése. Az alapítvány közel hat évtizede szolgálja a római magyar közösséget, együttműködve egyházi és civil szervezetekkel.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felterjesztésére a Római Vikariátus, Baldassare Reina bíboros jóváhagyásával kinevezte az alapítvány új kuratóriumát, amely augusztus 4-én tartotta alakuló ülését.

Az elnöki tisztségben megerősítést nyert Törő András, alelnökké Vizi Elemér SJ atyát választották.

A kuratórium tagjai: Lantos Krisztina, Németh Gábor, Massimiliano Scaringella, Vizi Elemér SJ és Törő András.

Az új testület célja az alapítvány átlátható és felelős működésének erősítése, valamint a római magyar közösség identitásának és kapcsolatainak további ápolása.

Forrás és fotó: Szent István Alapítvány

Magyar Kurír

#MKPK #vatikáni intézmények

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató