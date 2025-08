Új mesterszakot hirdet az idei pótfelvételin az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Újabb rekordot döntött a 2025-ös felsőoktatási felvételin a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskolára felvett hallgatók száma: az intézmény váci és budapesti campusán összesen több mint 450 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben.

Az intézmény tíz alap- és három mesterszakot a pótfelvételin is meghirdet – ebben az eljárásban azok vehetnek részt, akik a 2025-ös általános felsőoktatási felvételire nem jelentkeztek, vagy beadták ugyan kérelmüket, de egy egyetemre vagy főiskolára sem kerültek be.

A jelentkezési határidő augusztus 7.

A legnépszerűbb pedagógusszakokra még most is lehet jelentkezni

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára jelentkezők több népszerű pedagógusképzés közül választhatnak. Az óvodapedagógusnak készülő hallgatók magyar és angol nyelvű képzés mellett akár a német és a roma/cigány nemzetiségi szakirány mellett is dönthetnek, ahogy a tanító szakon is kétféle nemzetiségi szakirány indul. Várják a jelentkezőket az évről évre egyre több felvételizőt vonzó csecsemő- és kisgyermeknevelő, a kántor, katekéta és lelkipásztori munkatárs BA-szakra, valamint a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, illetve a neveléstudomány mesterképzésre is.

A frissen felvett hallgatók magas száma miatt a képzések egy részét csak nappali formában hirdeti meg az intézmény a pótfelvételin.

A szakok teljes listáját és a legfontosabb információkat az érdeklődők a főiskola honlapján, valamint a felvi.hu-n találják meg.

Új mesterszak indul a főiskolán

A 2025-ös pótfelvételin egy új szakot is meghirdet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, amely állami ösztöndíjas helyet is kínál a jelentkezőknek. A hittanár-nevelőtanár mesterképzésen a hitoktatásra, a hitre nevelés különböző színterein – az iskolákban, a plébániákon, a felnőttoktatásban – a hitéleti tantárgy oktatására, valamint a kollégiumi nevelés feladatainak ellátására is felkészítik a hallgatókat.

Az úgynevezett rövid ciklusú, négy féléves szakra olyan jelentkezőket várnak, akik pedagógusképzési területen legalább alapszakos diplomával rendelkeznek. A felvételizők rangsorolásakor emellett figyelembe veszik meglévő diplomájuk minősítését és az esetleges esélyegyenlőségi pontszámokat is.

A jelentkezőknek augusztus 14-én a váci campuson felvételi beszélgetést szerveznek.

Augusztus 5-ig a szakirányú továbbképzésekre is lehet jelentkezni

A diplomával rendelkezők augusztus 5-ig a főiskola szakirányú továbbképzéseire is jelentkezhetnek, amelyek közül több egyedülálló Magyarországon – ilyen például a zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia, az értelemközpontú személyiségfejlesztés, a fejlesztő biblioterápia vagy a 3D-pedagógia módszereit bemutató képzés.

A szakirányú továbbképzések teljes listáját a főiskola honlapján találják meg az érdeklődők.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Magyar Kurír