Új mobilalkalmazás érhető el az eucharisztikus csodákról és Szent Carlo Acutisról

„Carlo a korának technológiáját használta, hogy közelebb hozza az embereket Jézushoz az Eucharisztia által – mondta Mary Bea Damico, a Szent Carlo Acutis-kegyhely ügyvezető igazgatója. – Ezzel az alkalmazással az ő küldetését folytatjuk, és a modern technológiát felhasználva hirdetjük, hogy az Eucharisztia Jézus élő lényege.” Az alkalmazásban megtalálható Szent Carlo életének gyönyörű útja is, és azt remélik a létrehozói, hogy mindenkit arra ihlet és vonz, hogy a saját útján haladjon előre, és így azzá a szentté váljon, akivé teremtették.

Az alkalmazás, amelyet Antonia Acutis, Carlo édesanyja közreműködésével fejlesztettek ki, mobilra optimalizált, dokumentált történeteket gyűjt össze az eucharisztikus csodákról, amelyeket a fiatal szent annak idején a témában összeállított nemzetközi kiállításában örökített meg. Mint ismeretes, Szent Carlo Acutis, aki 2006-ban, mindössze 15 éves korában hunyt el, a technológiai eszközöket arra használta, hogy az Egyház által kivizsgált és jóváhagyott eucharisztikus csodákat katalogizálja és népszerűsítse. Jóval a mobiltechnológia és a közösségi média megjelenése előtt felismerte, hogy az internet hatékony eszköz az evangelizációhoz.

Az alkalmazásnak vannak más funkciói is, például a „Live Like Carlo” (Élj úgy, mint Carlo) menüpont interaktív utazást kínál Carlo életének meghatározó pillanatain keresztül, de kialakítottak egy speciális teret is, ahol a világ különböző kápolnáiból közvetítenek örökös szentségimádásokat, amelyekbe természetesen be is lehet kapcsolódni.

Eszköz, amellyel mindenhol elérhetőek a fiatalok

„Carlo rajongott azért, hogy a technológiát felhasználva Jézusról és különösképpen is az Eucharisztiáról beszéljen. Örömömre szolgál, hogy az ő odaadását olyan módon osztják meg, amely mindenhol elérheti a fiatalokat és a családokat” – mondta Acutis asszony a kezdeményezéssel kapcsolatban. „Nagyon fontos, hogy továbbra is terjesszük az eucharisztikus csodák hírét az egész világon. Az alkalmazás remek eszköz lesz ennek a küldetésnek a folytatásához” – tette hozzá.

Nelson J. Perez philadelphiai érsek „fantasztikusnak” minősítette az alkalmazást, és kiemelte, hogy a fiatalokkal való kapcsolatépítés és szolgálat az egyik legfontosabb prioritása. „A Szent Carlo Acutis-kegyhely és ez az alkalmazás segíteni fog papjainknak, a tanároknak és szülőknek, amikor gyermekeinkkel a katolikus hitről beszélgetnek. Támogatja azt a felhívásunkat, hogy mindennap éljük meg hitünket” – mondta.

Fordította: Romkat.ro

Forrás: Vatican News angol nyelvű oldala

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír