Új nyár, új lehetőségek a fesztiválozó pázmányosokkal

„Mindig örülünk ezeknek a személyes kapcsolatfelvételeknek, amikor közelről mutathatjuk be egyetemünket, segíthetünk a döntésben. Talán ezek az alkalmak a legfontosabbak a kapcsolatépítésben” – olvasható a PPKE BTK honlapján július 20-án közzétett nyári beszámolóban.

Az eddigiekhez képest bővítették a „fesztiváltérképet” is, hiszen a már megszokott és bejáratott EFOTT mellett találkozhattunk pázmányosokkal Egerszalókon és Péliföldszentkereszten is.

A sort, mint mindig, most is a korosztály számára talán legjelentősebb esemény, az EFOTT nyitotta. Méretéből is adódóan itt lehet a legtöbb emberrel kapcsolatot teremteni. Idén is nagyon nagy sikernek örvendtek a játékok, pályaorientációs tesztek.

Hosszú idő után először idén nyáron eddig két katolikus találkozóra is eljutottak az intézmény képviselői, akik múlt héten az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón és Lelkigyakorlaton vettek részt. Ezen a hétvégén mindig bensőségesebb, családiasabb hangulat uralkodik, hiszen a „régi ifjúság” jár vissza családjával, ami által a találkozó is egyre nagyobb közönséget szólít meg. A PPKE BTK idén – újdonságként – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen jelent meg az eseményen. „Standot állítottunk, ahol sokféle programmal készültünk, a különböző korosztályok igényeihez igazodva. Feltöltődést jelentett nekünk is ez a pár nap a misék, műhelyek, koncertek, papi előadások sorával. Jövőre megismételjük!” – írják.

A következő állomás július 18-án Péliföldszentkereszt volt: a PPKE BTK képviselői a BoscoFesztre látogattak el, ahol elősorban a középiskolás korosztállyal tudtak beszélgetni, hiszen a jövő generáció igényeinek felmérése, kérdéseinek megválaszolása elsődleges feladat ezeken az alkalmakon. Az egyetemi sátorban itt is játékokkal, egy-egy gyors teszttel várták az érdeklődőket, ami talán segítheti a fiatalokat a döntésükben, hogy merre is induljanak tovább az érettségi után.

A PPKE BTK oldalán közzétett beszámolóban külön kiemelték, hogy a fesztiválokon a szervezők többször is találkoztak volt pázmányosokkal, ami mindig nagy öröm és büszkeség, s külön örültek a Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel való találkozásnak is, aki 2019-ben végzett magyar–angol szakos tanárként az intézményben. „Ezek azok a találkozások, melyek miatt megéri ezeket a meleg júliusi napokat a szabadban tölteni!” – fogalmaztak, hozzátéve: „Természetesen a nyárnak nincs vége, várunk mindenkit a továbbiakban is az MCC Feszten Esztergomban, Veszprémben a KatTárs-on és Nagymaroson az ifjúsági találkozón.”

Forrás és fotó: PPKE BTK



Magyar Kurír