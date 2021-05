Új oltárképet helyeztek el a pápai Szent József-kápolnában

A kép a Székesfehérváron élő és alkotó, csetényi születésű Simon M. Veronika grafikus és festőművész alkotása. A festmény – mely a hívek kezdeményezésére és adományából készült – a műhelyében dolgozó Szent Józsefet ábrázolja, akit a gyermek Jézus tanít.

A szentmise főcelebránsa prédikációjában József álmairól szólt, kiemelve: az álmok rosszat jelentettek abban az időben, József azonban megfogadta az álmaiban elhangzottakat, s így lett Jézus és Mária őrzője. Az evangélium azért is hallgat Józsefről s tulajdonképpen Jézusról is harmincéves koráig, mert addig szorgalmasan dolgoztak mint ácsok.

Szentbeszédét Mail József apát Reményik Sándor József, az ács az Istennel beszél című versével zárta.

Magasságos, Te tudod: nehéz ez az apaság,

Amit az én szegény vállamra tettél.

Apja volnék, – és mégsem az vagyok.

Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,

Benne ragyognak nap, hold, csillagok.

Anyja szemei s a Te szemeid,

Istenem, a Te szemeid azok.

Gyönyörűséges és szörnyű szemek,

Oly ismerősek, s oly idegenek…

Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…

Mit tehettem érte?… mit tehetek?

Én tanítottam fogni a szerszámot,

Mégis rá fogják majd a kalapácsot.

Úgy félek: mi lesz?

Most is ki tudja, merre kóborog,

Tekintetétől tüzet fog a műhely,

Tüzet a világ, s egyszer ellobog.

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni

S azután is óvni a lépteit,

Fel a templomig, Jeruzsálemig,

Míg egyszer elmaradt…

Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja

Borzolta szürkülő szakállamat,

Ezüst nyomot hagyott már akkor is,

Komoly nyomot parányi rózsaujja.

S most olyan más az útja…

Vezetném, és Ő vezet engemet.

Csak azt tudom, a Te utadon jár,

Magasságos,

De ki tudja a Te ösvényedet?

Te vagy az atyja, – én senki vagyok,

Az Evangéliumban hallgatok,

S hallgat rólam az Evangélium.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Laskovics Márió/Napló

Magyar Kurír