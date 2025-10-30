Új óvodát áldott meg Ternyák Csaba egri érsek Tiszafüreden

Az ünnepi rendezvényen Urbánné Tóth Rita, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a gyermek hatalmas kincs és a jövő záloga, ezért hatalmas felelősség, hogy milyen környezetben nevelkedik és milyen lelki nevelést kap óvodai évei alatt.

Soltész Miklós egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt években 203, a katolikus, református vagy evangélikus egyház fenntartásában működő óvoda épült vagy újult meg az országban, ezen belül a katolikus egyház 49 teljesen új óvodával, 89 felújított óvodaépülettel, összesen 13 ezer férőhellyel várja a gyermekeket.

Elismerően méltatta az Egri Főegyházmegye vállalását: itt húsz új óvoda épült és hat épületet újítottak fel az elmúlt években. Kiemelte, hogy az egyházi nevelés célja a magas színvonalú oktatás mellett, hogy a gyermekek lelkét és szívét megnyissák az imádság által.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a magyarság számára a hit, a keresztény értékek megtartása mennyire fontos, majd Virág Tibor alpolgármester szólt a város fejlődéséről. Hangsúlyozta: az új óvoda nemcsak egy épület, sokkal inkább a jövőbe vetett hit kézzelfogható bizonyítéka.

Ferencz Károly plébános az egyházi jelenlét jelentőségét emelte ki. Nemcsak nevében kell katolikussá válni egy intézménynek – fogalmazott. A papnak, Krisztus másának jelenléte, a közös játékok, éneklés a mindennapokban számos gyümölcsöt tud hozni. Méltatta az óvodapedagógusok munkáját, amellyel a hit ajándékát adják a gyermekeknek.

Tamásné Papp Mária óvodavezető ígéretet tett, hogy a hit továbbadása mellett mélyítik a gyermekek magyarságtudatát, őrzik a hagyományokat és vigyáznak a teremtett világ szépségeire. „Elmondhatjuk, hogy az óvodában dolgozók munkája több, mint hivatás. Hiszen a magyar óvodai nevelés alapjait figyelembe véve a hit magvait is igyekszünk elültetni a legkisebbek szívébe a lelki percek, az áhítatok alatt, bízva abban, hogy amit tőlünk hallanak, az egész életükben elkíséri majd őket.”

Az óvoda számos címmel büszkélkedhet: az elmúlt években megkapta a Biztonságos Óvoda, Állatbarát Óvoda, Madárbarát Óvoda, Teremtésvédő Óvoda elismerést is. Külön foglalkozásai között szerepel a játékos angol, a néptánc, a fazekasság, a zeneovi és a bábszakkör.

A köszöntő gondolatok sorát Ternyák Csaba egri érsek zárta, aki beszédében a mindannyiunkban élő végtelenre nyitott mély vágyról szólva háláját fejezte ki a szülőknek, hogy ebben a szellemben nevelik gyermekeiket. A gyermekek szeretetre, értékeik felismerésére való vágyát a szülők mellett az óvoda pedagógusai is szeretnék kibontakoztatni. Arra kérte a pedagógusokat, hogy plántálják el és segítsék fejlődni a hit és a szeretet magvait a gyermekek szívében. Jókívánságát fejezte ki, hogy a most átadott épület mindig tele legyen gyermekekkel. Végül a főpásztor megáldotta az intézményt.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: MTI

Magyar Kurír