Új utakat keresve – Tanévzárót tartottak a gödi Piarista Szakképző Iskolában

Az idei Te Deum a rendtartomány számára visszatekintés is az elmúlt évtizedekre. Az évek óta csökkenő diákszám, az intézmény fenntarthatóságának egyre nagyobb terhe, a diákokért való felelős gondoskodás figyelembevételével hozta meg döntését a rendtartomány vezetősége: ebben a szakképzési formában a következő, a 2022/2023-as tanév lesz az utolsó év Gödön.

A gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium harminc évvel ezelőtt azzal a céllal indult el, hogy általa a rend segítő kezet nyújtson azoknak a fiataloknak, akik tanulási nehézségeik miatt kiszakadóban vannak az oktatási rendszerből.

Megerősíteni őket az egyszerű alapismeretekben, és mesterségre tanítani őket.”

A harminc év számos változást hozott az iskola és a szakképzés életében. Az itt dolgozó piarista szakemberek kidolgozták az úgynevezett orientációs – szakképzést előkészítő – év módszertanát, amely azoknak az általános iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk megkezdése előtt – mondta Szakál Ádám tartományfőnök. Feladata a tanulók egyéni kompetenciáinak felmérése és fejlesztése, valamint az egyes szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Ezek adják a diákoknak azt a biztonságot, amellyel aztán képesek lesznek életpálya-tervezés részeként választott szakmát tanulni. A kis létszámú, tanulócsoportokban zajló oktatás olyan közösségi élményekkel is gazdagítja a fiatalokat, amelyek a későbbiekben meghatározók lesznek életükben. A tartományfőnök kiemelte,

az iskolában végzett szakmai munka eredménye az is, hogy diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el szakmai versenyeken.

„Az idei évben a gödi iskolánkban kritikusan alacsony szintet ért el az orientációs évfolyamba jelentkezők létszáma. Ez a tény arra késztetett minket, hogy sürgősen áttekintsük iskolánk helyzetét. Rendtartományunk vezetősége ezért rendkívüli ülésen vizsgálta meg számos szempontból szakképző iskolánk és a szakképzés helyzetét, beágyazódását a piarista küldetés megvalósulásába és mai valóságába.

Megfogalmazódtak az ott teremtett értékek, pedagógiai eredmények – a személyes kísérés, a mentorrendszer, az orientációs év kidolgozása –, amelyek mind gazdagítják a piarista rendet.

Mindezek figyelembevételével úgy döntöttünk, hogy a következő tanév lesz az utolsó ebben a szakképzési formában.”

Viszont rögtön megkezdjük azt a párhuzamos gondolkodási és egyeztetési folyamatot is, amely egy más, fenntartható intézményi formát, környezetet és partnereket igyekszik találni a piarista szakképzés személyes és az eddigi értékekre alapuló folytatására. Reményeink szerint az értékek továbbvitele így valamilyen módon megvalósulhat.

A rendtartomány vezetősége és munkatársai minden lehetséges módon segítik a gödi szakképző iskola következő tanévre való felkészülését, a tanév minél zavartalanabb megszervezését, valamint segítik a diákokat és a munkatársakat, hogy a 2022/2023-as tanévet követően másik szakképző intézményben folytathassák tovább tanulmányaikat.

„Jelenleg elsődleges feladat azoknak a diákoknak az elhelyezése, akik szeptemberben szeretnék megkezdeni a kétéves érettségire való felkészülést, mert ezt az évfolyamot szeptemberben már nem indítjuk el. A kétéves folyamat felénél intézményt váltani nehezebb helyzetet eredményezne a diákoknak, így őket abban segítjük, hogy már szeptemberben új intézményben kezdhessék meg a felkészülést” – mondja Galsa László, az intézmény igazgatója. Több intézménnyel is zajlanak megbeszélések, és már konkrét megállapodások születtek a diákok átvételével kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan a gödi iskolában dolgozó munkatársakkal is megkezdődtek az egyeztetések, hogy a szeptemberben kezdődő tanév mindenki számára nyugodt körülmények közötti legyen.

A piarista rend megalapítása óta – immár több száz éve – keresi azokat az új utakat, lehetőségeket, amelyek a gyermekek oktatásában, nevelésében, teljes emberré válásában nyílnak az egyes korokban.

Igaz ez a magyar tartományban is: a fejlődés, a változás, az új igények arra indítják a közösségeket és szakembereket, hogy Kalazanci Szent József példáját követve újra és újra megtalálják annak módját, hogy a fiatalok mellé állva segítsék őket élethivatásuk megtalálásában és kiteljesítésében.

„Bár nehéz számunkra is az eddigi szakképzési intézményi formát elengedni – hiszen már csak egy tanév van így hátra –, nemcsak méltó értékelését, lezárását akarjuk adni ennek a gazdag és személyes időszaknak, hanem bízunk abban is, és már most keressük a módját, hogy folytathassuk a hasonló helyzetben lévő fiatalok segítését, eddigi tapasztalataink továbbvitelét egy még gazdagabb és fenntartható intézményi keretben, amely a magyar szakoktatás környezetébe is jól illeszkedik.

Isten gondviselésében bízva keressük értékeink, tudásunk és együttműködő partnereink megőrzésének módját a fiatalok szolgálatára.”

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír