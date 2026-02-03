Új vezetőséget választott a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia

Az ülésen részt vettek: Német László SVD bíboros, belgrádi érsek, elnök; Rrok Gjonlleshaj bári érsek, alelnök; Đura Džudžar bácskeresztúri görögkatolikus püspök; Kiro Stojanov szkopjei püspök és sztrumicai eparcha; Dodë Gjergji prizren–prištinai püspök; Fabijan Svalina szerémségi püspök; Fazekas Ferenc szabadkai püspök; Mirko Štefković nagybecskereki püspök és Mladen Vukšić OFM kotori püspök.

Meghívott vendégek voltak: Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Petar Palić mostar–duvnói püspök és trebinje-mrkányi apostoli kormányzó, a Bosznia-Hercegovinai Püspöki Konferencia alelnöke; Ivan Ćurić đakovó–eszéki segédpüspök, a Horvát Püspöki Konferencia delegátusa és Cornel Damian bukaresti segédpüspök, a Román Püspöki Konferencia delegátusa.

A tanácskozás kezdetén köszöntőt mondott Santo Rocco Gangemi szerbiai apostoli nuncius, Luciano Suriani észak-macedóniai apostoli nuncius, valamint Luigi Bianco, Koszovó új apostoli delegátusa.

A püspökök kiemelten foglalkoztak a december 14–19. között esedékes ad limina látogatás előkészítésével, valamint – a jelenlegi vezetőség mandátumának lejártával – új tisztségviselőket választottak.

A konferencia új vezetősége: Dodë Gjergji – elnök; Fabijan Svalina – alelnök; msgr. Mirko Štefković – főtitkár.

Az új megbízatások június 1-jén lépnek életbe.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír