Újabb rekordot döntött a felvételizők száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Több mint 3100-an jelölték meg jelentkezési lapjuk első helyén a tanító BA-szakot a 2026-os felvételin – derül ki a felvi.hu friss statisztikáiból. Ez közel 25 százalékos növekedés a tavalyi létszámhoz képest, akkor ugyanis 2570 első helyes jelentkezés érkezett az egyetemek és főiskolák tanító szakjaira, míg a korábbi években 800–2000 között mozgott a számuk.

„A hazai tanítótársadalom a pedagógusok világában is a legnagyobb kihívásokkal küzdő, ugyanakkor a legnagyobb lehetőségekkel és küldetéssel rendelkező csoport. Óriási generációs szakadék tátong a most induló kollégák között, és jelentősen megváltozott a társadalmi környezet, a gyermekek. Miközben évtizedekig sokan egyfajta parkolópályaként végezték el a tanító szakot, jelenleg igen magas a társadalmi elismertsége egy-egy munkáját kiválóan végző tanítónak. Összetett, kreatív, változatos, folyamatosan, rövid és hosszú távon is értékteremtő munkát végeznek” – mondja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, kiemelve: biztató, hogy egyre több a jelentkező, és ezen belül egyre több frissen érettségizett fiatal látja meg ezt a „szinte missziós lehetőséget”.

A nappali képzésre jelentkezők száma is emelkedett

Az első helyes jelentkezők mellett a nappali tanítóképzésre felvételizők száma is több mint 30 százalékkal emelkedett idén. Az elmúlt években a levelező tagozatra jelentkezők száma jócskán meghaladta a nappali formát megjelölőkét – 2023 szeptemberében például két és félszer, 2024 őszén pedig majdnem háromszor annyi leendő tanító kezdte meg tanulmányait levelezőn, mint nappalin.

Gloviczki Zoltán szerint a levelező tagozatos hallgatók nagyon komoly szakmai utánpótlást jelentenek, ráadásul többnyire komoly tapasztalatokkal, érettséggel vágnak bele felsőoktatási tanulmányaikba, jó velük együtt dolgozni, ám egyre komolyabb problémát jelent a legfiatalabb generációhoz tartozó szakemberek hiánya – ezt a nappali tagozatos, jellemzően frissen érettségizett hallgatók számának emelkedése enyhítheti.

Újabb rekordot döntött az összjelentkezők száma

Közel 900-an jelölték meg első helyen a pedagógusokat és segítő szakembereket képző, váci és budapesti campusszal is rendelkező, több egyedülálló képzést kínáló főiskolát.

Az intézmény pedagógusképzési kínálata gazdag: az óvodapedagógusnak készülő hallgatók angol és magyar nyelvű képzés, valamint két nemzetiségi szakirány, a leendő tanítók német és cigány/roma szakirány közül választhatnak, de kifejezetten népszerű BA-szak a csecsemő- és kisgyermeknevelő is. Az Aporra jelentkezők szociálpedagógiát alap- és mesterképzésen is tanulhatnak, de dönthetnek a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, a neveléstudomány MA-szak, illetve a Magyarországon egyedülálló társadalmi integráció elnevezésű felsőoktatási szakképzés mellett is.

Ezek a képzések évről évre egyre több hallgatót vonzanak: a főiskola óvodapedagógus BA-képzését 10, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakját 40 százalékkal többen jelölték meg jelentkezési lapjuk első helyén, mint tavaly. A legnagyobb népszerűségnövekedést azonban a szociálpedagógia alapszakon könyvelhették el, amely 70 százalékkal több első helyes jelentkezőt vonzott, mint a 2025-ös általános felvételi eljárásban.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola A Váci Egyházmegye fenntartásában működő, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény, a Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Alap- és mesterképzésein a hallgatók államilag elismert BA- és MA-diplomát szerezhetnek, de az intézmény a már diplomával rendelkezőket is számos szakirányú továbbképzéssel segíti. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, a mai elvárásoknak megfelelő campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, és különös hangsúlyt fektetnek az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

