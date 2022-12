„Újítsd meg csodáidat!” címmel konferenciát tartott a Cor et Lumen Christi közösség

Az Újítsd meg csodáidat! a Cor et Lumen Christi közösség visszatérő eseménye, mely címét Szent XXIII. János pápa imája után kapta: „Újítsd meg csodáidat napjainkban, adj új pünkösdöt!” és válaszolni kíván Ferenc pápa 2014. június 1-jén a Római Olimpiai Stadionban tartott nemzetközi karizmatikus-találkozón elhangzott kérésére: „Azt várom mindannyiótoktól, hogy osszátok meg a Szentlélekben való keresztség kegyelmét mindenkivel az Egyházban.”

Az esemény mindig arra próbál fókuszálni, hogy a keresztények vegyék birtokba a keresztséggel kapott örökségüket, amely egy Szentlélekkel átjárt, erőteljes, bátor, radikális kereszténységet jelent. Ennek megfelelően hívták el előadónak Csókay András idegsebészt, aki arról tett tanúságot, hogyan vált vasárnapi keresztényből élő hitű radikális kereszténnyé. Hangsúlyozta, hogy Jézus megváltása áthatja az élet minden területét, így a tudományét is. Így lehetséges az, amiről már évek óta vall, hogy

számos forradalminak számító eljárást, amit a műtéteiben alkalmaz, a Jézus-ima vagy a rózsafüzér imádkozása közben kapja.

Megosztotta a hallgatósággal az ehhez kapcsolódó kihívásokat is, a radikális kereszténység felvállalásával járó támadásokat is.

A délutáni tanítást Ferenczy István tartotta, aki több mint egy évtizede tagja a Cor et Lumen Christi közösségnek és az angliai Cherstey-ben él feleségével és 4 lányával a közösség házában. Beszélt személyes történeteiről, milyen szorongásokkal, félelmekkel küzdött a szolgálatával és a jövővel kapcsolatosan. Tanúságot tett arról, hogy Isten hogyan vette el ezeket a szorongásokat egy pillanat alatt a szívéből. Hangsúlyozta, hogy csak akkor működünk úgy, ahogy kell, ha rá vagyunk csatlakozva a Szentlélekre. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a mostani sok eszmét összekavaró világban tisztázni kell:

a Szentlélek nem egy energia, hanem a harmadik isteni személy.

Az apostolok életét a Szentlélek teljesen átformálta. Ha áttörést szeretnénk a hitünkben, az életünkben, akkor a Szentlélekre van szükségünk, Ő a megoldás. Bele tudunk punnyadni a kereszténységünkbe, azt hisszük, hogy rendben van az életünk, a hitünk. Elfelejtjük, hogy Isten végtelen és mindig van több belőle. Beszélt még saját angliai tapasztalatairól is, amit az utcai evangelizációban élt meg. Történt, hogy egy derekát nagyon fájlaló muszlim hölgyért imádkoztak, akinek a lánya távolról figyelte a történést, nem kicsi kételkedéssel. Amikor az édesanyja elkezdett neki ujjongani, hogy az ima hatására azonnal megszűnt minden fájdalma, akkor ennek hatására teljesen megváltozott a hozzáállása az imához és csak annyit tudott ujjongva ismételgetni, hogy „Anya nézd, ez működik, ez működik!” Utána már ő is kért imát.

István szerint egészen más lenne a világ, ha minden keresztény a Szentlélek erejében járna. Bele kell állnunk a keresztény identitásunkba, abba az örökségbe, amit Jézus megígért és a Szentlélektől megkaptunk.

A bevezető tanítás után a résztvevők a keresztség és bérmálkozás kegyelmének felélesztéséért imádkoztak, a Szentlélekkel való mélyebb betöltekezésért, hogy Vele radikális kereszténnyé válhassanak. Ennek kapcsán számosan életükben először találkoztak a Szentlélekkel, mint valós személlyel.

Az este folyamán gyógyító alkalmon vehettek részt a jelenlévők, ahol számos betegségért imádkoztak a közösség tagjai. Közel ötvenen tettek tanúságot arról, hogy kisebb-nagyobb betegségükben az ima hatására változást tapasztaltak, vagy betegségeik tünetei teljesen elmúltak.

Vasárnap Nyuli Gábor, a magyarországi Cor et Lumen Christi közösség vezetője tartotta a nyitótanítást. Egy sok évvel ezelőtti kurzuson tapasztalt élményét osztotta meg, ami Isten tüzéről szólt. A Szentírásból hozott 3+1 helyet, ahol Isten tüze jelen van.

Az első az égő csipkebokor tüze, az a hely, ahol az élő Istennel találkozott Mózes. Ebben a tűzben Isten van a kezdeményező szerepben, de Mózesnek válaszolnia kellett a hívásra. Ebből a találkozásból indult el Mózes küldetése. Ez az a tűz, ez az a találkozás Istennel, amit egyszer mindenkinek át kell élnie. Ez Isten átölelő szeretete, amit minden embernek meg kellene tapasztalnia.

A második az emésztő tűz. Az a tűz, ami megéget, ami megolvaszt, ami kiégeti belőlünk a bűnt. Gábor szerint a bűneink, rossz szokásaink úgy hozzánk nőhetnek, mintha egy kardigán lenne rajtunk. Isten kiégeti belőlünk a bűnt azok felismerésével, a megtérés élményével. Ez a folyamat félelmetes is lehet, amit azonban Isten kínál, megéri a bűneink felismerésének fájdalmát. Isten pedig ebben a helyzetben sem cselekszik a mi beleegyezésünk nélkül. Akarnunk kell megszabadulni a bűneinktől.

A harmadik az iszapos víz. Gábor a 2. Makkabeus könyv 1. fejezetéből hozta a példát, miszerint a jeruzsálemi templomból régen hozott és egy barlangban elrejtett tüzet kutattak generációkkal később Nehemiás kérésére, mikor úgy döntött Perzsia királya, hogy a választott népet hazaengedi a fogságból, azonban csak iszapos, zavaros vizet találtak a tűz helyén. Nehemiás azonban nem azt hitte el, amit látott, hanem azt látta, amit hitt. Ezzel az iszapos vízzel hintették meg az áldozati oltárt és Isten lángra lobbantotta az iszapos vizet. Legyen ez bátorítás számunkra, hogy

dolgozzunk azzal, amink van. Isten bármit lángra tud lobbantani.

Az a tűz, ami pünkösdkor szállt le az apostolokra és ami napjainkban is át tudja izzítani a lelkünket. Gábor tanításában ez a negyedik tűz, ami olyan változásokat tud hozni az életünkbe, amit elképzelni nem tudunk. Teljesen át tud minket járni. Voltak szentek, akik ezt egészen egyedülálló módon tapasztalták: Néri Szent Fülöp tűzgolyóként tapasztalta ezt, ami még a bordáit is szétfeszítette és a mellette állók hallották a hangos szívdobogását, ha Istenre gondolt. Szent Szerafimról azt mondják, hogy világított ettől a belső tűztől. Arra vagyunk hívva, hogy minket is átjárjon ez a belső tűz és mások számára világítsunk. Ferenc pápa is ezt kérte a karizmatikus megújulástól.

A szentmise előtti tanítást Andrew Fava tartotta, aki a közösség alapító tagjai között van Damian Stayne mellett, és az észak-angliai, wigtoni közösségi házba először költözött fel családjával. Tanításának központi témája a szentmise, az Eucharisztia volt. A szentmise könnyen hasonlítható egy hegyhez és a hegycsúcsra vezető úthoz. Fontos elgondolkoznunk, hogy meddig szeretnénk menni? A parkolóban letesszük az autót és csak 50 méterrel odébb papucsban elsétálunk piknikezni egyet? Vagy felveszünk minden hegymászáshoz szükséges felszerelést, köteleket, beülőt, bakancsot és nekivágunk a csúcsnak? Ha felérünk a csúcsra, akkor olyan látvány, panoráma fog elénk tárulni, amit elképzelni nem tudtunk volna, ha lent maradunk piknikezni. Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan készülünk a szentmisére? Hogyan érkezünk meg rá? Meddig szeretnénk menni? Az Eucharisztia forrása és csúcsa a keresztény életünknek. Számos Eucharisztikus csodát is bemutatott, amiben orvosilag bebizonyosodott, hogy lüktető emberi szívdarabokká alakultak át a szentostyák. Bele kell gondolnunk abba a ténybe, hogy áldozáskor, mikor a gyomrunkba kerül az Oltáriszentség, mint lüktető, élő szív, Jézus szíve, csupán pár centiméterre van a mi szívünktől.

Az ünnepi szentmisét Mohos Gábor püspök mutatta be, aki a prédikációjában Isten országának a terjedéséről beszélt. Isten szabadságra szeretne minket hívni. Azonban belülről kell szabaddá válnunk. Olyan könnyű elveszíteni az egyensúlyt és egyszerűen rabjaivá válunk a mindennapi tevékenységeinknek. Püspök atya külön kitért arra is, hogy Isten gyógyít a mai világban is, azonban nem szabad megelégednünk azzal, hogyha meggyógyulunk.

„A testi gyógyulás célja, hogy még több jót tegyünk”

– mondta. A konferencia Tűz és Fény szentségimádással zárult.

Forrás és fotó: Cor et Lumen Christi Közösség

Magyar Kurír