Újra látogatható a perugiai székesegyház múzeumának archeológiai része

Perugiában, Umbria tartomány székhelyén, 15 méterrel a felszín alatt több mint egy kilométeres út kalauzol vissza az időben az etruszk, a római és a középkori történelmen át. Az egészségügyi előírások betartásával az érdeklődők felfedezhetik a látványos perugiai föld alatti várost.

„A múzeum még zárva tart, de a régészeti zóna már látogatható, maximum 10 fős csoportokban – nyilatkozta a Chiara Basta, a Szent Lőrinc-székesegyház múzeumának vezetője. – Utazást tehetünk a történelemben; Perugia etruszk eredetétől indulunk el. A Krisztus előtti 7. századtól használt akropolisz dombján találjuk magunkat, ahol egykor etruszk szentély állt. Jelenleg a székesegyház szentélye van fölötte. Innen indulunk lefelé, és utunk során nagy jelentőséggel bíró helyeken haladunk át.” Ezek közé tartozik az a terem, ahol 1216 és 1305 között öt pápaválasztó konklávét tartottak, és ahol több pápa is élt: III. Ince, IV. Orbán, IV. Márton és XI. Benedek. Az idegenvezetés során áthaladunk az úgynevezett „bizánci folyosón” is, mely Itália középső részén húzódott, és áthaladt Perugián, összekötve Rómát az Adriai-tengerrel. „Perugia átélte azt a meghatározó történelmi időszakot is, amikor a Bizánci Birodalom katonái igyekeztek megállítani a gótok délre törését.”

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír