Újra megcsodálható a Győri Corvina

Kultúra – 2025. szeptember 2., kedd | 17:20
A Roma instaurata (Az újraálmodott Róma) vagy más néven a Győri Corvina egy ritkán látható kódex. Most szeptember 2. és október 5. között megtekinthető a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ könyvtárának dísztermében (Győr, Gutenberg tér 2.).

A Hunyadi Mátyás által megrendelt Roma instaurata kódex Firenzében készült 1467-ben. A mű másolója Petrus Cennius firenzei könyvmásoló és címfestő volt. Valószínűleg saját kezűleg ő díszítette a címlapot is reneszánsz indafonatos ornamentikával. Jelenleg a Corvina könyvtárból nyolc művet tekintenek az ő munkájának.

Mátyással való kapcsolata Vitéz János révén alakulhatott ki, akinek korábban számos könyvet másolt. A kódexet Firenzében helyezték díszes, vörös alapon kevés aranyozással ellátott, reneszánsz vaknyomásos bőrkötésbe.

A kiállításra a jegyek megvásárolhatók a Szent László Látogatóközpont Püspökvár-Toronykilátó recepcióján (Győr, Káptalandomb 1.).

További információ ITT érhető el.  

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

