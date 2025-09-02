Újra megcsodálható a Győri Corvina

A Hunyadi Mátyás által megrendelt Roma instaurata kódex Firenzében készült 1467-ben. A mű másolója Petrus Cennius firenzei könyvmásoló és címfestő volt. Valószínűleg saját kezűleg ő díszítette a címlapot is reneszánsz indafonatos ornamentikával. Jelenleg a Corvina könyvtárból nyolc művet tekintenek az ő munkájának.

Mátyással való kapcsolata Vitéz János révén alakulhatott ki, akinek korábban számos könyvet másolt. A kódexet Firenzében helyezték díszes, vörös alapon kevés aranyozással ellátott, reneszánsz vaknyomásos bőrkötésbe.

A kiállításra a jegyek megvásárolhatók a Szent László Látogatóközpont Püspökvár-Toronykilátó recepcióján (Győr, Káptalandomb 1.).

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír