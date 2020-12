Újra online formában ülésezett a püspöki konferencia

Tárjátok ki szíveteket címmel idén is elindult a Katolikus Karitász karácsonyi segélyakciója, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára az adventi segélyprogram egy, az egész országot átölelő összefogássá vált. A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Idén is többféle módon lehet csatlakozni a december 31-ig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak.

Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni a különböző gyűjtőpontokon. Az ajándékcsomagokat a karitászönkéntesek juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok gyermekeinek. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon.

A testület áttekintette a Katolikus Pedagógiai Intézet beszámolóját a 2020-as koronavírus-járvány miatt kialakult kihívásokról. Az intézet a járványhelyzet alatt jelenleg is támogatja az intézmények digitális oktatásra történő átállását, tárgyi segítséget nyújt az intézményeknek az online platformok elérésében, képzésekkel segíti azok használatának elsajátítását.

A katolikus tananyagfejlesztés KaPI által koordinált szakmai fejlesztő munkájának is köszönhetően 2021-ben – 1948 óta először – lesznek ismét tankönyvlistán szereplő, bárki számára választható, katolikus kiadású történelem-, irodalom- és magyar nyelv tankönyvek a gimnáziumok és technikumok számára.

A testület meghallgatta Marton Zsolt püspök beszámolóját arról, hogy a Váci Egyházmegyében az országban egyedüliként folyik az állandó diakónusok képzése, jelenleg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével együttműködésben. A képzés kétéves, ennek tandíját az adott egyházmegye fizeti, az utazás és a szállás költsége pedig egyedi megállapodás kérdése az egyházmegye és a jelölt között. Az országban kizárólag Vácott folyik állandódiakónus-képzés, ezért várják a jelentkezőket az ország egész területéről és határainkon túlról is.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében Apor Vilmos-díjat adományoz Radnai Jenőnek, amellyel elismeri a Magyar Katolikus Családegyesület munkatársaként a családpasztoráció területén végzett több évtizeden átívelő munkásságát.

Radnai Jenő 2003-tól a Magyar Katolikus Családegyesület ügyvezetőjeként, később az egyesület alelnökeként szervezte a családpasztoráció strukturális felépítését és a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Munkásságának, amelyet a családreferens püspök irányítása alatt végzett, és az egyházmegyék családreferenseivel kialakított kapcsolatának köszönhetően a családpasztoráció nem pusztán elmélet maradt, hanem élő gyakorlattá vált.

A testület Pro Paedagogia Christiana díjat adományoz Grolyóné Szabó Évának, a Katolikus Pedagógiai Intézet korábbi munkatársának. A díjjal a konferencia elismerését fejezi ki a katolikus oktatás és nevelés területén végzett kiemelkedő munkásságáért.

Grolyóné Szabó Éva 18 éven keresztül volt a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa, óvodai referense. Ő alakította ki az intézetben a katolikus óvodák szakmai támogatásának rendszerét. Ennek keretében ellátta az óvodák vezetőinek tájékoztatását, szakmai tartalommal töltötte meg és szervezte az óvónők továbbképzéseit, szakmai napokat, előadásokat tartott a katolikus óvodákban országszerte. Szakmai elkötelezettsége, hiteles személyisége és mély hite példa lehetett mindazok számára, akikkel dolgozott, találkozott.

A püspökök döntöttek továbbá arról, hogy Pro Cultura Christiana díjat adományoznak Orient Enikő textilművésznek a katolikus kultúra továbbadásában végzett kimagasló munkásságáért.

Orient Enikő alkotásain keresztül vezeti be a közönséget a szakrális szövegek világába. Művei több magyar és nemzetközi kiállításon is helyet kaptak. Munkásságát hazájában és külföldön is számos díjjal ismerték el.

A soron következő ökumenikus imahét 2021. január 17-tól 24-ig tart. Az imahét anyagát a grandchamp-i szerzetesi közösség tagjai állították össze, központi igéje így hangzik: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5–9)

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 17-én, vasárnap 19 órakor lesz Budapesten, a Szent István-bazilikában. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros és igét hirdet Steinbach József református püspök. Az ünnepi liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői szolgálnak.

A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. Az elmúlt időszakban a találkozóra felkészítő események az online platformokon valósultak meg.

Erdő Péter bíboros adventi üdvözletében tolmácsolta meghívását mindenki felé a jövő évi eucharisztikus világkongresszusra: „Találkozzunk Krisztussal Budapesten, legyen Ő életünk sugárzó társa, legyen Ő az, aki optimizmust és örömet hoz az életünkbe!”

A NEK Általános Titkársága rendhagyó kalendáriummal igyekszik segíteni az adventi várakozás időszakát, amelyben naponta költők, színészek, írók, zenészek, közösségünk ismert és elismert tagjai a saját nappalijukból küldenek rövid videoüzenetet. Bővebb információ az iec2020.hu honlapon található.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír