Újra várja a látogatókat a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény

Vác városa és az egyházmegye számára is örömhír, hogy a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény hároméves szünet után ismét várja a látogatókat. Marton Zsolt köszöntőjében örömét fejezte ki az újranyitás kapcsán, majd az egyházművészet mibenlétét fejtette ki. „Lehet, hogy vannak olyanok, akik nehezen tudják értelmezni, mit jelent az egyházművészet, mire való ez a sok gazdagság, pompa és szépség. Isten maga a szépség, és az egyházművészet célja, hogy ezt a szépséget, még ha töredékesen is, de megpróbálja bemutatni. A Krisztushívő alkotók azért alkottak – és ma is azért teszik –, mert Istent dicsőíteni szeretnék. Egy istenhitből ihletett alkotás bennünket, a tárgy szemlélőit is Isten dicséretére indít.” A püspök elmondta, hogy az örökkévalóságban majd lélekben és imádságban fogjuk a Teremtőt tisztelni és szeretni, földi életünk során azonban, mivel testből és lélekből vagyunk, szükségünk van a művészetre, hogy megfogjuk a megfoghatatlant, lássuk a láthatatlant. „Az a remény él bennünk, hogy egy ide betérő nem hívő, turista talán megérintődik a széptől, és talán közelebb kerül Istenhez.”

A 18. századi egykori nagypréposti palota épülete egyedülállóan gazdag barokk-rokokó belső díszítőfestésével és változatos hangulatú tereivel önmagában is különleges esztétikai élményt nyújt. A megújult térben az érdeklődők Örökség címmel tekinthetik meg a múzeum új kiállítását, valamint Mária szent neve címmel időszaki kiállítás is várja a látogatókat, melyet a 2023. évi Ars Sacra keresztény fesztivál keretében szeptember 16. és 24. között, a fesztivált követően pedig november 12-ig tekinthetnek meg.

A hároméves szünet egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt belső felújítási munkálatok miatt volt szükséges. A Váci Székesegyház felújításának kezdetével az ott berendezett Székesegyházi Kincstár teljes anyagát átszállították az Egyházművészeti Gyűjteménybe, ahol korszerű raktárakat kellett kialakítani a több száz átvett textília számára, azokat savmentes dobozban elhelyezni a megfelelő polcrendszer kialakításával. Gondoskodni kellett a páratartalom, a hőmérséklet állandósításáról is. Ezek a munkafolyamatok alapos beavatkozást jelentettek.

A festmények számára korszerű képakasztós rendszert alakítottak ki, amelyben minden műalkotásnak megfelelő elhelyezést tudnak biztosítani. Ez nem csak könnyebben áttekinthetővé, de a gyűjtemény gondozása szempontjából is jobban hozzáférhetővé, kutathatóvá teszi a festményeket. „Lépésről lépésre áttekintjük és felülvizsgáljuk a festmények állapotát, illetve a különböző intézményekben jelen levő műtárgyállományt, és amennyiben szükséges, azokat frissítjük, restauráltatjuk” – nyilatkozta Koncz Kinga igazgató. – „A jobb szárnyban galériát szeretnénk működtetni, ennek megfelelően alakítottuk ki az elrendezést. A gyűjtemény belépési pontját áthelyeztük, új fogadóteret hoztunk létre, amely a nagypréposti palota egykori konyhája volt. Így egy személyes, közvetlen, műtárgyakkal felszerelt enteriőr fogadja a látogatókat.”

A gyűjtemény ablakainak cseréje 2023 márciusában valósult meg, mely részben a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának 4,5 millió forintos pályázati támogatásából, részben a Váci Egyházmegye saját forrásából lett fedezve. Az épületre további részleges felújítások várnak, többek között a díszterem padlózatának felújítása is tervben van. A gyűjtemény épületében tematikus időszaki kiállításokat, workshopokat is rendeznek, az épület kertje és termei bérelhetők.

A Váci Egyházmegyei Gyűjtemény történeti hátteréről, az aktuális kiállításokról és programokról, valamint a gyűjtemény látogatási rendjéről ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír