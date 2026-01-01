Újraindulnak a zarándokutak a Szentföldre

A Római Vikariátus közleményben adta hírül, hogy január 7–10-e között a zarándokiroda vezetőiből, újságírókból és papokból álló delegáció érkezik a Szentföldre, ezzel mutatva meg, hogy lehetséges újrakezdeni a zarándoklatokat Krisztus születésének és életének helyszíneire. Ezekben a napokban (december 31-ig) Jeruzsálemben tartózkodik Baldo Reina bíboros, római helynök, az egyházmegye egyik missziós papja által vezetett házban.

Támogassuk a szentföldi keresztényeket

„A Szentföldre vezető zarándoklatok kivételesek, mert a Szent Sírnál állva megtapasztaljuk az élet győzelmét a halál felett és az élet Urát ünnepeljük – vallja Rebecca Nazzaro nővér, a Római Zarándokiroda igazgatója. – Azok a helyek, amelyek tanúi voltak annak, hogy Isten magára vette emberi természetünket, arra ösztönöznek, hogy létezésünk igazi és mély értelmét keressük. A szentföldi keresztények főként a zarándokokok fogadásából élnek, és mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fontos szempontot. Ha elmegyünk oda, nemcsak hitéletünknek tesz jót, hanem ez egyben a szeretet erőteljes és konkrét gesztusát is jelenti.”

A Római Zarándokiroda hivatalos csatornáin már elérhető a 2026-os év zarándoklatainak tervezete. Sok plébánia és egyházi közösség készül utazni a Szentföldre. Egy csoport Jeruzsálemben készül az Újévre, és arra, hogy a háborús erőszak sújtotta helyszíneken ünnepelje meg a béke világnapját, amelyre XIV. Leó pápa ezt a rendkívüli időszerű címet választotta: „Békesség mindnyájatoknak: egy fegyvertelen és lefegyverző békéért”.

