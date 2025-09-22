Újraindulni Krisztustól – Ifjúsági találkozót tartottak Őscsanádon

Őscsanád adott otthont szeptember 20-án az egyházmegyeközi ifjúsági találkozónak, amelyen a temesvári, a szeged-csanádi és a nagybecskereki egyházmegye fiataljai vettek részt. A szentmisén Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspök magyar nyelvű szentbeszédet mondott, amelyben a Krisztustól való újrakezdésre és a remény tanúságára buzdította a jelenlévőket.

A főpásztor kiemelte: a három egyházmegye közös gyökere az ősi csanádi egyházmegye, amelynek tanúja és őrzője Szent Gellért püspök, a közös védőszent.

A találkozó mottója – „Újraindulni Krisztustól” – arra emlékeztetett, hogy a hit útján mindig van lehetőség a megújulásra, Krisztusnál mindig van újrakezdés és igazi megbocsátás.

Mirko Štefković püspök hangsúlyozta: a keresztény ember legnagyobb ereje a remény, amely még a nehézségek közepette is a halhatatlanságra tekint.

A titok nem az, hogy soha nem esel el, hanem hogy mindig felállsz, és újrakezded”

– bátorította a fiatalokat a  főpásztor.

Példaként egy sportoló küzdelmét említette: egy fiatal futó készült a maratonra, és elhatározta, hogy mindennap edz, de voltak napok, amikor elbukott: elfáradt, elcsüggedt, vagy egyszerűen nem volt kedve. Egy idő után már fel akarta adni. Ekkor az edzője azt mondta: „A titok nem az, hogy soha nem esel el, hanem hogy mindig felállsz, és újrakezded. A célhoz az visz el, ha újra és újra elindulsz.”

Mirko Štefković püspök Szent Gellért közbenjárását kérte a fiatalok számára, hogy bátran vállalják hitüket a nyilvánosságban és a mindennapokban, a digitális világ kihívásaival szemben is.

A remény jubileumi évében a Szentatya felhívásához kapcsolódva mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy a remény zarándokaivá és hírnökeivé váljunk, akik fényt visznek oda is, ahol sötétség uralkodik – hangsúlyozta a főpásztor.

