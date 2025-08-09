Ünnepi szentmisével és hangversennyel emlékeztek Bódi Mária Magdolna születésének 104. évfordulójára

Az eseményen jelenlévő hívek nemcsak Bódi Mária Magdolna életének példáját idézték fel, hanem lélekben is készültek a szeptember 6-án Veszprémben sorra kerülő boldoggá avatásra. Az ünnepi alkalom egybeesett Szent Domonkos liturgikus emléknapjával.

Udvardy György érsek köszöntőjében kiemelte, hogy az Egyház története során az Úr mindig gondoskodott olyan hiteles tanítókról, akik világos tanítással és a lelki élet megújításával vezették a híveket, és megerősítették őket a hit útján. „Az életünk meghívás és ajándék.” Udvardy György prédikációjában a napi olvasmány és az evangélium üzenetéből kiindulva hangsúlyozta: az élet Isten ajándéka, amely egyszeri, felajánlható és odaadható másokért – ahogyan Jézus is önként adta oda életét az emberiségért. Rámutatott, hogy aki Jézust követi, annak életében az Ő parancsai életté válnak, és ez a szeretetben, tisztaságban, engedelmességben és szegénységben nyilvánul meg.

Bódi Mária Magdolna élete ennek a krisztusi tanításnak a hiteles megélése volt. Szegény körülmények között született, gyakran költözött családjával, tanulási lehetőségei korlátozottak voltak, s nem lehetett szerzetesnő sem. Mindezek a korlátok azonban nem zárták be, hanem épp ellenkezőleg: kitágították szabadságát a jóra, és nyitottá tették a Szentlélek dinamikus vezetésére. Magdi vállalta életének nehézségeit, amit az ifjúságért ajánlott fel – tudatosan és Krisztus példáját követve. Halálával pecsételte meg tisztaságát és hűségét, az örök élet reményében.

A főpásztor arra hívta a híveket, hogy Bódi Mária Magdolna példájából merítve tekintsenek életükre ajándékként, amely méltó arra, hogy Istennek és embertársainknak odaajándékozzuk, és amely a szeretet cselekedeteiben teljesedik ki. A homíliát teljes terjedelmében ide kattintva olvashatja.

A szentmise után a Mendelssohn Kamarazenekar és a Szent Mihály Kamarakórus közreműködésével ünnepi hangverseny következett, Kováts Péter vezényletével. A köszöntőjében az érsek úgy fogalmazott: amikor valakinek a születésnapját ünnepeljük, szeretnénk azt időtlenné tenni – a művészet, különösen a zene pedig képes a misztériumra rácsodálkoztatni, és elvezetni bennünket Istenhez.

Vikman Pál karnagy bevezetőjében kiemelte: a hangverseny célja, hogy a hallgatókban együttérzést, Isten iránti elköteleződést, csodálatot, de akár a Krisztus szenvedésében való osztozást is felébressze.

Bódi Mária Magdolna születésének ünneplése nem csupán egy jeles évforduló volt, hanem egy lélekben megélt, közösségi előkészület a boldoggá avatás nagy napjára. Ez a születésnap emlékeztetett bennünket arra, hogy az élet egyszeri és megismételhetetlen ajándék, amely akkor teljesedik be, ha – Magdihoz hasonlóan – merjük Krisztusért és másokért odaadni önmagunkat. Az ilyen élet nem vész el, hanem az örök élet fényében ragyog tovább, Isten dicsőségére és az emberek javára.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

