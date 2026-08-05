Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat novemberben Leó pápa

Az egyes országok államfőinek és egyházi vezetőinek meghívására a Szentatya, XIV. Leó 2026. november 6. és 17. között apostoli utazást tesz Uruguayba, Argentínába és Peruba.

A Szentatya november 6. és 8. között Montevideóba, Paysandúba és Floridába; november 8. és 11. között Buenos Airesbe, Córdobába és Lujánba; majd november 11. és 17. között Limába, Chiclayóba, Cuscóba és Pucallpába látogat.

Az utazás programját a későbbiekben teszik közzé.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Szilvay Zsigmond

Magyar Kurír