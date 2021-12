Utoljára adott adventi ebédet a történelmi egyházak vezetőinek Áder János

Áder János köszöntőjében arról beszélt: az elmúlt csaknem két esztendőben a koronavírus-járvány rendkívüli feladatokat adott a magyarországi egyházaknak is.

Válaszokat kellett adniuk a legnehezebb kérdésekre, vigaszt kellett nyújtaniuk, amikor a lélekharang naponta szólt az elhunytakért, tartaniuk kellett a lelket a betegekben és családtagjaikban. Emellett a spirituális és közösségi élet szokatlan, online módjait kellett kialakítaniuk és felelősséggel kellett dönteniük a rájuk bízott iskolák és diákok, idősotthonok és lakóik érdekében – sorolta az államfő.

Néha pedig megrendülten tudomásul kellett venniük, hogy egy közösség elveszítette papját, lelkészét, hitoktatóját – mondta.

Miközben sokféle rítus és kapcsolattartási forma vált egy időre lehetetlenné, az egyházak társadalmi jelenléte eleven maradt. „A járvány idején is erős, cselekvő, éltető közösségeknek, szeretettel szolgáló egyházaknak bizonyultak” – fogalmazott Áder János, köszönetet mondva az egyházak minden tagjának, a vezetőktől az önkéntesekig.

Azt is mondta: a járvány most is számtalan egyéni és közösségi aggodalomra ad okot, „de a sokszor felfoghatatlan drámák mellett a tavalyi helyzetünkhöz képest a küzdelemhez mégiscsak jobb, hathatósabb emberi eszközök vannak a kezünkben”.

Áder János elbúcsúzott az egyházi vezetőktől, akikkel köztársasági elnökként utoljára találkozott adventi ebéden és megköszönte nekik az elmúlt tíz évben tőlük kapott segítséget.

A történelmi egyházak számos képviselője, köztük Erdő Péter bíboros és sok katolikus főpásztor mellett állami részről jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Magyar Kurír