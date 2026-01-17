Utolsóként befalazták a Szent Péter-bazilika szent kapuját is

A bevezető imában a bíboros azokért a zarándokokért imádkozott, akik a szentév során átlépték a szent kaput, hogy maradjanak állhatatosak a hitben és közösségben Szent Péter utódjával.

A Szent Péter Művek (Fabbrica di San Pietro, a Szent Péter-bazilika építészeti és művészeti tevékenységét koordináló hivatal – a szerk.) mesteremberei gondoskodtak a bazilikán belüli téglafal felépítéséről – mintegy 3200 tégla felhasználásával –, amellyel lezárták a szent kaput.

A fal belsejében elhelyezték a szokásos bronzládikát, melynek fedelét Ferenc pápa és XIV. Leó pápa címerei díszítik. A ládikába ezután egy fémdobozt tettek, benne a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitását és bezárását igazoló pergamennel; továbbá két érmét XIV. Leó pápaságának első évéből; egy érmét Ferenc pápa pápaságának utolsó évéből; egyéb érméket a legutóbbi szentév, az irgalmasság 2016-os jubileuma és 2025 között eltelt tíz év emlékére; egy érmét a 2025-ös sede vacante emlékére; valamint a bazilika ezüst emlékérméjét. A ládikában elhelyezték a szentkapu kulcsát is.

A bronzládikát végül egy ólomládába helyezték, amelyet leforrasztottak és lepecsételtek. Ezután a bíboros és az érsek két téglát helyezett el a falban, majd a Szent Péter Művek mesteremberei befejezték a falazást.

A szertartás a Miatyánk imájával és az áldással zárult.

„Különleges pillanat ez, mert a Szent Péter-bazilika szent kapujának befalazása a szentév lezárásának utolsó lépése – mondta a vatikáni médiának Orazio Pepe, a Szent Péter Művek titkára. – Ez nem pusztán egy külső cselekedet, hanem imádságos pillanat is, hiszen arra emlékeztet bennünket, hogy a szent kapu minden szimbolikájával együtt lelki valóság is: olyan hely, ahol a hívek megtapasztalják Istent, még akkor is, amikor egyszerűen csak áthaladnak ezen az ajtón.”

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican Media

Hollósi Judit/Magyar Kurír