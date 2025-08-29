Úton Magdival – Ajándék a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező zarándokoknak

Hazai – 2025. augusztus 29., péntek | 18:57
1

A Veszprémi Főegyházmegye különleges ajándékot készített a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező zarándokok részére: Úton Magdival címmel két lelki anyagot is összeállítottak, amelyek a zarándokok lelki felkészülését segítik.

Az Úton Magdival I. a boldoggá avatásra vezető úton szolgál útitársként. Ennek segítségével a vonaton, buszon, autóban vagy akár gyalogosan, kerékpárral érkezők ráhangolódhatnak az ünnepre. Rövid szentírási részletek, Magdi életéből vett történetek, imádságok és elmélkedések segítik a lelki elcsendesedést. A kiadvány hat témát jár körül – természetszeretet, céltudatosság, erőforrás, kreativitás, öröm, valamint bátorság – amelyek Magdi személyiségének legfőbb vonásai közé tartoztak.

Az Úton Magdival II. a boldoggá avatás utánra készült. Ez abban támogatja a híveket, hogy a szertartás kegyelmi ajándékait hazavigyék, és a mindennapokban is tovább élhessék. A kiadvány kilenc területre – többek között a szegények, betegek, gyermekek, családok, papok és fiatalok helyzetére – irányítja a figyelmet, mindegyikhez Magdi életéből vett tanúságtételek, rövid imák és elmélkedések kapcsolódnak.

A két lelki anyag egymás kiegészítője: az első a zarándoklat örömét és várakozását, a második a hálaadás és továbbadott tanúságtétel lelkületét erősíti. A Veszprémi Főegyházmegye szándéka, hogy a hívek ne csupán részesei legyenek a szeptember 6-i ünnepnek, hanem az ott megélt kegyelmeket hazavigyék családjukba, közösségeikbe, és Magdi példája nyomán maguk is a hit, a tisztaság és a szeretet tanúivá váljanak.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#Bódi Mária Magdolna #egyházmegyék #kanonizáció #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató