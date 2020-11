Útravaló – 2020. november 12.

Biztosítás: biztonság – sugallja a hazugságot a retró szlogen. Európának pont azokban az országaiban legingatagabb a bizalom, ahol úgymond legfejlettebb a biztosítási rendszer. Ahol a társadalom mindent biztosít, még a biztosítás biztosítását is. És pont ezekben az országokban a legsérülékenyebb az emberi élet. Joggal feszegeti Jézus a kérdést: „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek! Az élet több az eledelnél.” A Szent Ferenc által megvalósított felhívások máig is érvényesek és máig is hatékonyak.

