A magyar görögkatolikus hívek is hálát adtak Orosz Péter Pál vértanú boldoggá avatásáért

A görögkatolikus online média közösségi felületein már két héttel a boldoggá avatás előtt lehetett ismerkedni Orosz Péter Pál vértanú örökségével.

A hit éjszakája – Imaest Nagykállóban

A lelki felkészülés a boldoggá avatás vigíliáján, szeptember 26-án kezdődött a nagykállói görögkatolikus templomban. Este nyolc órakor ifjúsági imaestet tartottak, Szabó Csaba Péter ifjúságpasztorációs referens és Szabó Tamás pasztorális helynök, az ifjúságpasztorációs bizottság és az ifjúsági tanács szervezésében.

Az imaesthez csoportosan és egyénileg érkező érdeklődők is csatlakoztak, mindazon fiatalok, akiket a görögkatolikus papok személyesen is megszólítottak. Sok paptestvér (a Miskolci Egyházmegyéből is) szintén fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon a közös imádsághoz. A helyi parókia és karitászcsoport – Lipcsák Tamás parókus vezetésével – szeretettel fogadta a mintegy nyolcvan résztvevőt.

Az Akathisztosz imádság állt az imaest középpontjában. Olyan elmélkedések hangzottak el, melyek Orosz Péter Pál vértanú pap örökségét mutatták be, a nyolc boldogság fényében.

Az imádságot Szabó Csaba Péter atya vezette. A közös imádságba Varga Lajos váci segédpüspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is bekapcsolódott.

Szocska A. Ábel püspök köszöntőjében arra emlékeztette a fiatalokat, hogy az igazi szentség nem mindig látványos: a nemrég boldoggá és szentté avatott katolikus példaképek inkább szűkebb környezetükben voltak ismertek, de életszentségükkel másokat is bátorítanak. Példát adnak arra, hogy mindenki először a saját környezetében igyekezzen jó kereszténnyé, hiteles és szent emberré válni.

Fiatalok a fiatalokért

A szervezőcsapat fiatal tagjai nemcsak a lebonyolításban vállaltak szerepet, hanem lélekben is készültek: az ifjúsági tanács az imaest előtt kétszer is összeült, hogy a csoportok koordinálásáról és az est tartalmi elemeiről egyeztessenek.

Szeptember 26-án, az Akathisztoszt követően a résztvevők a templomból átvonultak a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületébe, ahol az ifjúsági tanács tagjai által vezetett kiscsoportos beszélgetések zajlottak. A központi témát a boldogságmondások adták. E bensőséges beszélgetések lehetőséget adtak arra, hogy a fiatalok megosszák egymással tapasztalataikat, érzéseiket.

A remény fáklyái

Este 10 órakor éjszakai zarándoklat indult Nagykállóból a mintegy 7 kilométerre fekvő Biribe. A zarándokok magukkal vitték a vértanú papról készült szentképet. Orosz Péter atyának Makláry Teréz ikonfestő által készített ikonját a fáklyás menet élén, a zarándokkereszt mellett vitték.

Ez a lelki utazás arra az időszakra is emlékeztetett, amikor az egyházüldözés alatt Péter atya éjszaka, a sötétségben vitte a remény fényét, éjszaka végzett családoknál szertartást.

Biriben a zarándokokat a település közössége pogácsával és meleg teával fogadta. Majd a templomban taizéi énekekkel folytatódott a lelki előkészület.

Hajnali fél kettőkor éjszakai virrasztás kezdődött zsoltárokkal, evangéliumi olvasmányokkal és Orosz Péter életéről való elmélkedéssel. Az éjszakai imádság után a fiatalok a helyi iskola sportcsarnokában aludhattak; reggelijükről az önkormányzat gondoskodott.

A templom nem ürült ki: sokan egészen a reggeli utrenyéig folytatták az imádságot.

Biri, a földi születés és Bilke, a mennyei születés helye

A boldoggá avatás napján, szeptember 27-én Biriben a reggeli istentiszteletet Orosz István Mokiosz atya vezette. Ezt követően Turjanica János papnövendék részletesen ismertette Orosz Péter Pál életét.

A tíz órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgia, Zoltán György fődiakónus diakonizálásával, két nyelven zajlott: a magyar mellett egyházi szláv nyelven is felcsendültek a könyörgések, imák. A szertartást házigazdaként Szabó Tamás pasztorális helynök celebrálta; az oltár körül mintegy tizenöt paptestvér és bazilita szerzetes szolgált.

Imádság, egyszerűség, prófétaság

Szabó Tamás prédikációjának középpontjában a vértanú Orosz Péter Pál prófétai példája állt, aki a legnehezebb időkben sem félt hirdetni Krisztus bátorító szavait: „Ne félj, te kisded nyáj, mert ott van a te mennyei Atyád.”

Hét évtizedet várakoztunk, hogy lássuk a szeretet győzelmét – mondta prédikációjában a pasztorális helynök. – Péter atya életét az állhatatos imádság és az emberek iránti feltétlen szeretet jellemezte. Halála után észrevették, hogy térdein megkeményedett a bőr a sok térdelve mondott imádság nyomán. A hitvalló papot egyszerű, de beszédes gesztusai tették igazi példaképpé: cipőjét vagy öltönyét adta annak, akinek nagyobb szüksége volt rá. Pedig higgyük el, ő is fázott. És mégis boldog volt, amikor kiléphetett önmagából az irgalmasság csodálatos cselekedetével – emelte ki a szónok. – Az irgalmassággal, mely a szeretet legmagasabb foka, s amelynek hiányát a mai társadalom is súlyosan érzi.

Vegyük észre kis közösségeinket, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek, ő ott van közöttük. Nem a nagy szavakban, a különleges dolgokban, hanem az egyszerűségben, a mindennapi gesztusokban, a rítusokban és a közösségi odafigyelésben őrizzük meg hitünket és identitásunkat. A rítusaink, gyönyörű görögkatolikus szertartásunk az, ami megtartja az identitásunkat, megtartja az öntudatunkat, megtartja az önbecsülésünket – hangsúlyozta Szabó Tamás atya. Beszéde végén prófétai küldetésre hívta hallgatóit: „Péter atya, megyünk utánad. Megyünk utánad a prófétaság fantasztikus útján. Mert hisszük és hinni akarjuk, hogy mi nem egy fegyverkező világban, hanem Isten országában akarunk élni.”

Nemzeteket, nemzetiségeket összekötő erő

A szertartás végén ünnepi köszöntők hangzottak el. Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete beszédében hangsúlyozta: „Az igazság győzött.” Szavai szerint Romzsa Tódor és Orosz Péter Pál vértanúk példát mutatnak a mai kor számára is. „Emlékeznünk kell, hogy a hitnek mindig a szívben kell lennie. Romzsa és Orosz atyák egy lépést sem tértek el az útról. Nem engedték, hogy veszély vagy félelem eltávolítsa őket a Jóistentől” – fogalmazott a nagykövet. Hozzátette: a ma élő keresztényeknek is ez az üzenet, hogy „nem lépünk el a hitünktől, nem tántorodunk meg”.

A Nagy Szent Bazil rend egyik szerzetese, Pál atya Máriapócsról sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehetett jelen a bilkei boldoggá avatáson, de örömmel adott hálát azért, hogy Biriben együtt imádkozhatott az egybegyűltekkel.

Pál atya Bilkén született; beszédében személyes kötődésének is hangot adott, hiszen bár nem volt kortársa a vértanú atyának, de emlékeiben még élnek azok a mozzanatok, amikor Péter atya földi maradványait keresték.

A bilkeiek már sokkal hamarabb tudták, hogy szent ember volt Péter atya.

Boldoggá avatásáról remélhetőleg a magyarországi görögkatolikus főpásztorok az ő ereklyéivel térnek majd haza – mondta a szerzetes.

A több ezer tagot számláló Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, Kramarenko Viktor, valamint Varga Márta, a nyíregyházi ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke is kiemelkedő jelentőséggel bíró eseménynek nevezete a boldoggá avatást.

Biriben a görögkatolikus templomban már 2012 júliusában felállított emléktáblával tisztelegtek Péter atya előtt. Most újra elhozták a tisztelet koszorúit, valamint emlékkártyákat készítettek Boldog Orosz Péter Pálról.

Végül Simon Miklós országgyűlési képviselő szólt a vendégekhez, aki ígéretet tett arra, hogy a most megvalósult külső felújítás mellett a templom hamarosan belsőleg is megszépül.

Szabó Tamás pasztorális helynök köszönetét fejezte ki Almási Katalin polgármesternek a Biri községben megtapasztalt vendégszeretetért, melyhez az egész közösség megmozdulása hozzájárult.

Minden jelenlévőt a helyi iskola ebédlőjében vendégeltek meg; százötven főt vártak a terített asztalokhoz.

Az ünnepi eseményen jelen voltak az Ukrán Országos Nemzetiségi Önkormányzat tagjai és elnöke, Sztankó Mária is, akik szintén elhelyezték a tiszteletüket kifejező koszorúikat.

Együtt imádkoztak a szertartáson a helyi és ide zarándokolt hívek, valamint azok a fiatalok, akik előző nap az imaestbe aktívan bekapcsolódtak.

A Szent Liturgia végén a templomudvaron Gánicz Endre Sándor atya, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke megáldotta Boldog Orosz Péter Pál új úti ikonját, Vajda Mihály diakónus ikonfestő munkáját.

„Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad.” (Fil 4,13)

Orosz Péter Pál tanúságtétele ma is arra emlékeztet: Krisztus erejében minden szenvedés elviselhető, s a legnagyobb próbatételekben is győzedelmeskedik a szeretet.

A Boldog Orosz Péter Pálról szóló liturgikus szöveg énekelve, az eseményről szóló rövid összefoglaló videók, valamint a teljes képgaléria ITT tekinthetők meg.

