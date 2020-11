Útravaló – 2020. november 30.

Simon és András azonnal otthagyták hálóikat, és követték Jézust. Ő továbbmenve elhívta Jakabot és Jánost, akik szintén elhagyták hálóikat, apjukat, és követték az Urat. A feltámadásra utal a két meghívási jelenet. Ezt jelzi a kétszer is használt „azonnal” kifejezés, amely a feltámadt Krisztusra utaló szófordulat. Erős az evangélista képe a két testvér meghívásáról. Simon, akit Péternek is hívtak, természetesen az első minden apostoli névsorban. Testvére, András is a vértanúságig kíséri el Krisztust, amint X alakú, úgynevezett András-keresztre feszítik. Az emberhalászatnak nagy ára van. Önmagunkkal kell fizetni érte.

