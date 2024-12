Útravaló – 2024. december 10.

A szombati evangéliumban azt olvastuk, hogy Jézus a tanítványokat Izrael házának elveszett juhaihoz küldi. Most mintha ugyanez a gondolat folytatódna, a százból elcsatangoló egy után megy a gazdája, hogy megkeresse. Ha megtalálta, nem megbünteti, ahogy mi tennénk, hanem megörül neki és megöleli. Talán ebben van a válasz az előző szakaszra is: Izrael házának elveszett juhaival is így tesz Jézus. Mégse érezzen senki biztatást arra, hogy elcsatangoljon! A szándék ugyanis nem az, hogy megkerüljön, aki elveszett, hanem az, hogy ne vesszen el. Főpapi imájában így bízza rá Jézus tanítványait az Atyára: senki el nem veszett közülük, csak a kárhozat fia. Legyünk óvatosak, mert van olyan is, aki végleg elvész.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír