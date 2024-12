Útravaló – 2024. december 16.

Nem kell mindig válaszolni. A hallgatás is lehet válasz. Jézus válaszként olykor a visszakérdezés módszerét használja. Válaszolni mindig nehezebb, mert nemcsak egy mondatra kell felelni, hanem meg kell érteni azt is, hogy a kérdésnek milyen rétegei vannak valójában. Ezért Jézus, aki mestere a kérdésnek és a válasznak, itt most azzal a módszerrel él, amivel ritkán szokott: visszakérdez. Ha ti megmondjátok előbb, akkor én is válaszolok utóbb... És újra csak Keresztelő Jánosnál köt ki. Úgy tűnik, a Keresztelő eltétele láb alól nagy felháborodást keltett az emberekben. Személye alkalmas volt arra, hogy ki-ki tisztázza, hol is áll. Mi, keresztények elég, ha Krisztusról kérdezzük embertársainkat.

