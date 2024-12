Útravaló – 2024. december 6.

Nyitott szemmel járni a világban nem azt jelenti, hogy az ember mindig mindent észrevesz, hanem azt, hogy meglátja a lényeget. A vakság e téren végzetes is lehet, mert az ember úgy nem találja meg az üdvösségre vezető utat. Sokan fáradoznak azon, hogy felnyissák a szemünket. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy kit engedünk közel a szemünk világához. A Teremtés könyve beszámol arról, hogy ősszüleinknek is megnyílt a szemük, de csak azt látták meg, hogy mezítelenek, mert a kígyó volt a szemnyitogató. Jézus itt megnyitja a vakok szemét, és hitük szerint látnak. Néhány nappal ezelőtt azt olvastuk, hogy sokan „szerették volna látni, amit ti láttok, de nem látták”. Talán ma is így van ez.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír