Útravaló – 2024. július 23., Svéd Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

Szent Brigitta a 14. század szentje. Szerzetes akart lenni, de szülei ezt nem engedték neki, így az isteni kegyelem megszentelő erejét házasságában tapasztalta meg. Mivel sosem mondott le arról, hogy Jézus közelében maradjon, az Úr megadta neki, hogy misztikus tapasztalataiban különösképpen is átélje az Úr emberségének titkait. A képi ábrázolásokra ennek hatására került oda a gyermek Jézust körülvevő sugárkoszorú. Életünk sokszor nem úgy alakul, ahogy elgondoltuk, akár ellenünkre is történhetnek a dolgok. Ha ilyenkor nem zárkózunk be a sokszor jogos sérelmeink világába, az Úr egészen közeli módon tárja fel magát nekünk, s engedi átélnünk, amit hasonló helyzetben ő élt át.

