Útravaló – 2024. november 29.

A Jelenések könyvének ma olvasott részlete szerint az ördögöt ezer évre láncra fogják verni, mielőtt eljön Isten országa. Ez a kijelentés adta a millenarizmus alapját. Mindig is szerettünk utópiákat gyártani, van belőlük bőven. Morus Tamástól Leninig sokféle utópiát találtak már ki. Egyvalamiben viszont azonosak: földi keretek közötti tökéletes világ valamennyi. Talán a paradicsomi állapot kollektív emléke kínálja ezek alapját. Többé-kevésbé úgy is jellemezhetjük az utópisztikus elképzeléseket, hogy bűn nélküli és/vagy beszabályozott világok. Csakhogy Isten szabad akaratot adott nekünk. Másfelől, ha az utópiák alapja a paradicsomi állapot emléke lenne, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus sosem fordul vissza elmúlt üdvösségtörténeti időszakokhoz. Ő sohasem nosztalgiázik. Mindig itt és most teszi a legjobbat. Úgy indít el valami újat, hogy beteljesíti az előzőt. Vajon várjuk-e jelen világunk beteljesedését?

Magyar Kurír