Útravaló – 2024. október 12.

A Szentírásban több mint ötven boldogságmondás szerepel. Jézus hegyi beszédének elején rögtön ott van nyolc, Szent Máté evangéliuma szerint. De Jézus máshol is mond ilyeneket, például a mai evangéliumi szakaszban. Emellett a Zsoltárok könyvében is találunk boldogmondást, sőt, még a Jelenések könyvében is. A Szentírás szerint boldogok a szelídek, a lelki szegények, azok, akiket üldöznek az igazságért, s akiknek Isten bűnt nem tulajdonít. Boldogok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Talán bátran mondhatjuk, hogy bár e mondások különböző oldalról világítják meg a kérdést, de végső soron az lesz boldog, akinek rendezett a kapcsolata Istennel: aki bízik benne, aki az ő értékrendje szerint alakítja az életét, és tettekre váltja Isten igéjét.

