Útravaló – 2024. október 31.

Bár a farizeusok általában rossz fényben tűnnek fel az evangéliumokban, jó látni, hogy Szent Lukács igazságos velük: van köztük azért jóravaló is, aki – még ha akár kis hátsó szándékkal is, hogy hátha így sikerül megszabadulni Jézustól – figyelmezteti őt, hogy Heródes meg akarja ölni. Az evangélista nem könyvelt el mindenkit fondorkodó, kötekedő ellenségnek. Azóta is szeretünk címkézni és mindenkit egy kalap alá venni: ilyenek az orvosok, a tanárok, a papok, a BMW-vel járók és így tovább. Legyen bennünk annyi becsületesség, hogy észrevesszük, ha valaki az elvárásainkkal ellentétesen jót tesz, és ismerjük el ezt a jóságot. Hátha egyszer mi is esélyt kapunk valakitől, és észreveszi bennünk a jót!

Magyar Kurír