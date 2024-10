Útravaló – 2024. október 4.

Látni és hallani alapvető dolgok az életünkben. Magától is szelektál az idegrendszerünk. Nem minden tudatosul bennünk, de az évek múlásával, ahogy kopnak az érzékszerveink, s ahogy az élet megvisel bennünket, szelektív lesz a hallásunk és a látásunk. Ráadásul ugyanazt az eseményt, helyzetet a sokféle tanú másként érzékeli, tapasztalja. Vajon mi okozhatta e két halászfalu Jézus által is említésre méltó hitetlenségét? A mindennapi létért való nehéz küzdelem, a természetnek való kiszolgáltatottság megkeményítheti az embert: szelektív lesz a figyelmem, s a csodák gyanússá válnak, ha már régóta csak magamra, a saját ügyességemre, erőmre számíthatok. Ezért kell az imádság: a rácsodálkozás Istenre, a teremtett világra, a magam létére is. Assisi Szent Ferencben ott volt ez a gyermeki ámulat. Bennünk megvan még?

