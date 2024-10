Útravaló – 2024. október 5.

Ki ne szeretne az életében sikeres lenni? Kapcsolataiban, munkájában, hivatásában mindegyikünk sikerekről álmodik, és igyekszünk is, hogy megvalósítsuk ezeket. De érdekes módon van egy furcsa önvédelmi mechanizmusunk: legtöbbször olyannak látjuk magunkat, amilyenek lenni szeretnénk, még ha ez nincs is összhangban a valósággal. Vajon mi a siker Jézus értelmezésében? Talán nem meglepő, hogy ő két síkon mozog: a földi és az égi sikerek világában. Örül tanítványai földi sikereinek: lelkeket nyernek vissza Istennek, csodák történnek körülöttük, és ez örvendetes. De a földi sikerek, még ha spirituális dolgokról van is szó, eltörpülnek az égi siker mellett: nevünk fel van írva a mennyben. Melyik számomra az igazi siker, a tartós öröm forrása?

