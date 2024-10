Útravaló – 2024. október 7.

Jerikó a Föld legmélyebben fekvő lakott települése, valóban le kell menni oda. Jeruzsálem és Jerikó között 1300 méter a szintkülönbség mindössze 30 kilométeren belül. A történet szereplői valóságosan és lélekben is fölfelé mennek és leereszkednek. A pap lefelé megy: úgy tűnik, lélekben is, hiszen elkerüli a félholt embert. A levita útiránya nem derül ki, csak annyi, hogy ő is elkerüli. Egy másik fordítás szerint: „a másik oldalon továbbment”. A szamaritánus útja nem világos, de ő, a zsidók által lenézett ember lesz a példa, az igazi felebarát. Akár felfelé mész, akár lefelé, akár megbecsült vagy, akár lenézett, sose felejtsd el, hogy az úton járók a sorstársaid, még ha éppen félholtan hevernek is az út mentén. Mert akár te magad is lehetnél a helyükben.

Magyar Kurír