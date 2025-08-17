Útravaló – 2025. augusztus 17., évközi 20. vasárnap

A szelíd és alázatos szívű Jézus gyújtogat! Azt mondja a mai evangéliumban, hogy tüzet akar gyújtani. A béke követe szakadást is hoz! Szakadást a családon belül. Micsoda ellentmondások!

Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy Isten titkait emberi eszünkkel csak úgy tudjuk megközelíteni, ha Jézus egymásnak ellentmondani látszó kijelentéseit egymás mellé helyezzük, és egyszerre szemléljük. Még akkor is, ha ily módon e világi békénk összezavarodik. Ha nem merjük Jézus mindennemű kijelentését egyszerre szemlélni, akkor valószínű, hogy még féltjük magunkat tőle, és nincs meg az igazi lelki békénk.

Jézus többet hoz, mint valamilyen e világi szelídség vagy e világi gyújtogatás (forradalmiság), és többet hoz, mint e világi béke vagy e világi szakadás. Isten titkait csak egymásnak ellentmondó kijelentésekkel tudjuk szavakba önteni. A Jézus által itt kimondott ellentétek emberi világunkban taszítják egymást, de a hit szemével és a mennyország távlatában már összeillenek. Azért illenek össze, mert az már egy magasabb létrend lesz.

Egyszerű hasonlattal élve olyan ez, mint az érem két oldala. Fej és írás. A fej és írás nem lehet egyszerre az egyik oldalon, mert akkor mi marad a másik oldalon. Fej és írás soha nem látják egymást, mégis összetartoznak. Egyazon Jézusunk két különböző tulajdonsága, sőt nemcsak kétféle, hanem sokféle különböző tulajdonsága, melyek valahol a mélyben egy tőről, egyetlen szentháromságos szeretetáramlásból fakadnak.

Mi, emberek is a szeretetnek erre a fokára kaptunk meghívást; arra, hogy a szeretet különböző – olykor látszólag ellentmondásos – formáit egyszerre lássuk, és így elgondolkodjunk a közös gyökéren. S mindent a maga idejében. Teszi a dolgát például az altatóorvos és az ébresztőorvos is, aki adott esetben egyazon személy, de nem egyszerre altat és ébreszt. A szándék azonban ugyanaz: hogy a beteg életben maradjon, meggyógyuljon, és az élet növekedjék.

Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a Boldogságos Szűz Mária mennybevételét. Ez az ünnep az ő beteljesüléséről szól. Már túl van a jelen világ vélt vagy valós ellentétein, és testben-lélekben Isten dicsőségének részese lett. Előtte azonban ő is számos alkalommal átélte ezeket az ellentmondásos helyzeteket. A csúcsát akkor érte el ez, amikor ő, aki Isten megtestesült Fiát hordozta a szíve alatt, s nevelte, összeomlani látta mindazt, amit az felépített három év alatt, mert ott függött a kereszten, véresen, haldokolva. Aligha képzelhető el ettől nagyobb ellentmondás. Mária nyilván nem érti, mi ez, de egy biztos: soha nem roppan össze a hite! Nem őrjöng, nem vonaglik, nem színészkedik, hanem csendben viseli néhány társával együtt a felfoghatatlan látvány szívszorító hatását. Valami ilyesmit mondhattak akkor: Istenem, te tudod, mi következik ezután, és hiszünk abban, hogy erősebb vagy, mint minden gonosz erő.

Jézus tüzet hozott, de nem megállíthatatlan erdőtüzet, hanem a Szentlélek tüzét, aki különbözővé tesz bennünket, de különbségeink által felemel minket egyetlen nagy közösségbe. E tekintetben mindannyiunk segítője a mennybe felvett Szent Szűz. Kérjük közbenjárását!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír