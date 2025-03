Útravaló – 2025. március 10.

A napokban olvastam valahol: ha az Úristen az anyák kezébe adná, hogy az utolsó ítéleten ők döntsenek arról, ki üdvözüljön, és ki jusson kárhozatra, akkor üres lenne a pokol. Mert egyetlen anya sem tudná kárhozatra küldeni a fiát, bármilyen rossz volt is az életében. Nos, a mai evangélium már-már ilyen anyai engedékenység szintjére egyszerűsíti az ítéletet. Elképesztően intelligens feltételt szab az Úr! Nem diplomához, nyelvismerethez, nem szakmai tapasztalathoz vagy kultúrához köti, hanem ahhoz az egyszerű mozzanathoz: ember voltál-e? Ez annyira igaz, hogy első hallásra nem is értik sem az igazak, sem a bűnösök. Az étel- és a ruhaosztást azonban más szempontok is vezethetik!

