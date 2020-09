Üzenet New Yorkból – Timothy Dolan bíboros érsek: Szeretjük és akarjuk az Eucharisztiát

A türelem napján New York érseke azzal bátorít minket, hogy Jézus megújulást hoz számunkra. Az Üzenetek a világból negyedik részében Erdő Péter bíboros bevezetőjében derűs, a világra nyitott, energikus személyiségként mutatja be Timothy Dolant, aki következetes szeretettel vezeti a rábízott közösséget. A magyar főpásztor felidézi azt az esetet, amikor Ferenc pápa megválasztása után az egyházi főméltóságok sorban, egymást követve gratuláltak a Szentatyának. „A legtöbben kezet csókoltak, Dolan bíboros azonban megölelte Ferenc pápát, és megveregette a vállát, mintegy biztatásul.”

Timothy Dolan üzenetében hangsúlyozza, mennyire várja, hogy jövőre itt lehessen Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Kiemeli: ha van valami, amit a karantén alatt gyakran hallott, az az, hogy az emberek újra szentmisére akarnak járni, mert hiányzik nekik az Eucharisztia.

A bíboros emlékeztet: az az éhség, amelyet Izrael népe tapasztalt a pusztában és amit Isten mannával enyhített, most visszhangzik az új, választott népben, a katolikus Anyaszentegyházban. New York érseke úgy látja, nem újulhatunk meg az Egyházban anélkül, hogy ne újulnánk meg hitünkben is.

A naponta új videóval bővülő sorozat a NEK YouTube-csatornáján érhető el.

Forrás, fotó és videó: NEK

Magyar Kurír