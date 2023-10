A vadászat őszi szezonját hagyományosan két szent emléknapja keretezi. Szeptember elsején Szent Egyed bencés remetére emlékezünk, akit a legenda szerint egy szarvasünő teje táplált az erdőben. Amikor Wamba vizigót király rálőtt az állatra, Egyed a puszta kezével fogta fel a nyílvesszőt. November harmadika pedig Szent Hubertus emléknapja, aki előkelő család fiaként nagypénteken, vadászat közben látomásában egy szarvasbikát látott kereszttel az agancsai között. Hubertus megtért, remete, majd püspök, halálát követően pedig az erdészek és a vadászok védőszentje lett.

E két szent történetében is megjelenik a feszültség a vadászat és a keresztény vallásosság között. Szent László király törvénnyel tiltotta a vasárnapi vadászatot, amire az Egyház gyanúval tekintett: a henyélés, az urizálás és a bűnös mulatozás alkalmait látta benne.

Arisztokrata körökben ugyanakkor a vadászatnak is kialakult a maga kultúrája. Az erdőben töltött napot kora hajnalban a kápolnában kezdték. Gyors, hevenyészett liturgiák voltak ezek, prédikáció nélkül, a szent kötelesség teljesítésének megnyugtató érzését biztosítva. Nem is meglepő, hogy a magyar nyelvben a „vadászmise”, „nyulászó mise”, „katonás mise” megnevezés nemcsak ezekre a hajnali szertartásokra használatos, hanem pejoratív értelemben azokra a liturgiákra is, amiket igénytelenül, sietősen, érzéketlenül tud le a miséző.

Mennyit változott mindez napjainkra! A méhészethez vagy a borászathoz hasonlóan ma már a vadászat is szakma és hivatás, összetartó közösségek foglalkozása. A „Szent Hubertus-miséket” nyári zarándoklatok alkalmával vagy a vadászati szezon zárásakor ünnepeljük. A misén többnyire az alkalomhoz válogatott olvasmányok hangoznak el, amiket a prédikáció magyarázata hoz közelebb a jelenlévőkhöz. Jó alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk az élő és a már elhunyt erdészekről és vadászokról. Imádkozunk azért is, hogy Isten segítségével elkerüljük a baleseteket. Hálát adunk az erdő termékenységéért, a bennünket tápláló teremtett világért, aminek gazdagságát a Teremtő a mi kezünkbe adta.

Fotó: Wikipédia (Gobelin vadászjelenettel, 16. század)

Magyar Kurír