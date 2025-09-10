Változás a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája élén

A következő plenáris ülésig és választásig az MRK eddigi elnökhelyettese – Kakucs Adél Petra OP, az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának általános főnöknője (a képen középen) – vette át az elnöki megbízatást Németh Emma SSS-től (balról a második).

Az elnökség tagjai – Ivanics Andrea SSND , Kóródi Veronika SFPS , Szentistványi Rita RSCJ (balról jobbra a többiek) – megköszönték Emma testvér négyéves elnöki szolgálatát a magyar női szerzetesség javára, és testvéri összejövetel keretében köszöntek el tőle a szerzetesi irodában.

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái

Magyar Kurír