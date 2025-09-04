Változatos kurzusokkal várja az érdeklődőket a Pázmány Szenior Egyetem

„Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy behúzzuk az evezőket a csónakba.”

(Ferenc pápa)

A 2025-ös őszi szemeszter változatos és izgalmas témákat kínál: a humor sokoldalú megközelítésétől a reneszánsz kori magyar–olasz kapcsolatokon át a művészet spirituális vonulataiig. A résztvevők betekintést nyerhetnek a Horthy-korszak politikai és társadalmi folyamataiba, valamint a családregény műfajának alakulástörténetébe is. Az előadások célja, hogy közérthetően, mégis tudományos igényességgel gazdagítsák a hallgatók tudását és látókörét.

A jelentkezés szeptember 10-ig még nyitva áll, így mind a korábbi hallgatókat, mind az új érdeklődőket szeretettel várja a Pázmány Szenior Egyetem.

*

Részletesebben az őszi félévben induló kurzusokról:

Sok szemszögből a humorról

(interdiszciplináris kurzus, online formában)

A kurzus a humor mélyen emberi jelenségét mutatja be filozófiai, szociológiai, pszichológiai, nyelvészeti, irodalmi és teológiai szempontból.

VESTIGIA. Magyarok nyomai Itáliában, olaszok nyomai Magyarországon a reneszánsz időszakában

(történelem mini kurzus, jelenléti formában)

A PPKE Olasz Tanszékén létrejött Vestigia Kutatócsoport 2010 óta elsősorban olaszországi közgyűjtemények magyar vonatkozású dokumentumait gyűjti és kutatja. A kurzus a kutatás eredményeiből kínál válogatást.

Művészet–vallás–spiritualitás

(művészettörténeti kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában)

Kapcsolódva az Ars Sacra Fesztiválhoz előadóink az egyes művészeti korokon kísérik végig hallgatóinkat. A tárgyalt témák: a képzőművészet szakrális eredete az ókori Hellász földjén, a művészet újabb spirituális fordulópontja a késő antikvitás és a középkor idején, a barokk kor vallásos megújulásának művészeti következményei és a 19–20. század spirituális irányzatai.

Horthy-korszak

(történelem kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában)

A kurzus a Horthy-korszak politikai gondolkodását és társadalmi folyamatait tekinti át azzal a céllal, hogy közelebb juthassunk önmagunk megértéséhez.

A családregény vége? Egy műfaj alakulástörténete II.

(irodalom kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában)

Folytatódik a három félévre tervezett előadás-sorozat: a kanonikus világirodalmi és magyar szépirodalmi művek elemzésén keresztül ennek a minden korban izgalmas műfajnak az alakulástörténetét kísérhetik nyomon a hallgatók.

A jelenléti előadások helyszíne: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., Sophianum

