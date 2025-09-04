Változatos kurzusokkal várja az érdeklődőket a Pázmány Szenior Egyetem

Művészet, történelem, irodalom és humor – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán működő Pázmány Szenior Egyetem (PSZE) szeptemberben induló őszi szemeszterében hagyományosan magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő előadásokkal várja a művelődni vágyó idősebb korosztályt. A kurzusokra szeptember 10-ig lehet jelentkezni.

„Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy behúzzuk az evezőket a csónakba.”

(Ferenc pápa)

A 2025-ös őszi szemeszter változatos és izgalmas témákat kínál: a humor sokoldalú megközelítésétől a reneszánsz kori magyar–olasz kapcsolatokon át a művészet spirituális vonulataiig. A résztvevők betekintést nyerhetnek a Horthy-korszak politikai és társadalmi folyamataiba, valamint a családregény műfajának alakulástörténetébe is. Az előadások célja, hogy közérthetően, mégis tudományos igényességgel gazdagítsák a hallgatók tudását és látókörét. 

A jelentkezés szeptember 10-ig még nyitva áll, így mind a korábbi hallgatókat, mind az új érdeklődőket szeretettel várja a Pázmány Szenior Egyetem.  

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat ITT tekinthetik meg. 

Részletesebben az őszi félévben induló kurzusokról:  

Sok szemszögből a humorról
(interdiszciplináris kurzus, online formában) 

A kurzus a humor mélyen emberi jelenségét mutatja be filozófiai, szociológiai, pszichológiai, nyelvészeti, irodalmi és teológiai szempontból. 

VESTIGIA. Magyarok nyomai Itáliában, olaszok nyomai Magyarországon a reneszánsz időszakában
(történelem mini kurzus, jelenléti formában)

A PPKE Olasz Tanszékén létrejött Vestigia Kutatócsoport 2010 óta elsősorban olaszországi közgyűjtemények magyar vonatkozású dokumentumait gyűjti és kutatja. A kurzus a kutatás eredményeiből kínál válogatást. 

Művészet–vallás–spiritualitás 
(művészettörténeti kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában) 

Kapcsolódva az Ars Sacra Fesztiválhoz előadóink az egyes művészeti korokon kísérik végig hallgatóinkat. A tárgyalt témák: a képzőművészet szakrális eredete az ókori Hellász földjén, a művészet újabb spirituális fordulópontja a késő antikvitás és a középkor idején, a barokk kor vallásos megújulásának művészeti következményei és a 19–20. század spirituális irányzatai.  

Horthy-korszak 
(történelem kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában) 

A kurzus a Horthy-korszak politikai gondolkodását és társadalmi folyamatait tekinti át azzal a céllal, hogy közelebb juthassunk önmagunk megértéséhez. 

A családregény vége? Egy műfaj alakulástörténete II.
(irodalom kurzus, hibrid – jelenléti és online – formában) 

Folytatódik a három félévre tervezett előadás-sorozat: a kanonikus világirodalmi és magyar szépirodalmi művek elemzésén keresztül  ennek a minden korban izgalmas műfajnak az alakulástörténetét kísérhetik nyomon a hallgatók. 

A jelenléti előadások helyszíne: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., Sophianum  

További részletek ITT. 

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír

#egyházmegyék #időskor #oktatás-nevelés #Pázmány Péter Katolikus Egyetem

