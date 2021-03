Gimnáziummal bővül a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

A gimnáziumi képzéssel tovább szeretnék bővíteni a városban és környékén élő, a keresztény értékeket elfogadó családok iskolaválasztási lehetőségeit.

Spányi Antal püspök elmondta, a fenntartó azért döntött a négy osztályos gimnáziumi képzés elindítása mellett, mert az okatói-nevelői munka nagy lehetőség a keresztény értékek átadására, és a Székesfehérvári Egyházmegyében az elmúlt mintegy harminc évben igen jó tapasztalatok születtek az oktatási intézményrendszer fejlesztése során.

Egyházunk életéhez hozzátartozik a nevelés és az oktatás is. Egyik a másik nélkül nem lehet sikeres és hatékony. Az, hogy Európa kultúrája kialakult, elképzelhetetlen lett volna az egyházi tevékenység és felelősségvállalás nélkül, amelynek gyümölcse évszázadokon keresztül megmutatkozott.

A magyarországi iskolák nagy részét egyházak tartották fönn egészen a szocializmus, kommunizmus idejéig, majd a rendszerváltáskor, 1990-ben nyílt lehetősége újra az egyházaknak bekapcsolódni a nevelő-oktató munkába – emlékeztetett a főpásztor. – A Székesfehérvári Egyházmegyében 1990-ben két helyen, Móron és Budakeszin indult katolikus iskola; a katolikus nevelési intézmények száma azóta húszra bővült az egyházmegyében. Ezekben több mint 400 pedagógus tevénykedik, akik jelenleg 4700 gyermeket tanítanak és nevelnek. Az iskolákban magas szintű nevelés és oktatás folyik; a budakeszi és piliscsabai gimnáziumok évről évre az első száz iskola között szerepelnek az országos ranglistán. Jelenleg Érden és Tatabányán is az iskolák gimnáziumi osztályokkal való bővítése zajlik.

A püspök szerint a felszereltségében is igen korszerű fehérvári katolikus általános iskola nemcsak a keresztény családok életét szolgálja majd, hanem a város oktatásügyét is erősíteni fogja.

A beruházás feltételeit kormányzati támogatás biztosítja, és megvannak a személyi feltételek is. Spányi Antal elmondta, lehetőség nyílik a gyerekeket úgy nevelni, hogy keresztény ember formálódjon belőlük, rajtuk keresztül pedig a családok hitélete is erősödjön.

A püspök hangsúlyozta, a Fehérváron élő családok jelentős száma ezt az iskolabővítést nemcsak hogy elbírja, hanem szükségessé is teszi.

Amikor egy iskolabővítést tervezünk, akkor azt alaposan átgondoltuk, a megfelelő előtanulmányokat elvégeztük. Megkérdeztük a látókörünkben levő szülőket, akik örömmel mellénk álltak.

Ez azóta téma volt, amióta én a püspöki szolgálatomat elkezdtem Fehérváron, de korábban nem volt meg a lehetőség és a tapasztalat. Most van erős szándék, van érdeklődés a családok és a pedagógusok részéről is. Reméljük, ennek a gyümölcse nemcsak a gyerekek lelkében, az életbe való elindításában mutatkozik majd meg, hanem egész Fehérvár szellemi-lelki életében is.

És reméljük azt is, hogy az itt végzett fiatalok az egész társadalmat is gazdagítják majd – zárta szavait a püspök.

Ezt követően Ugrits Tamás pasztorális helynök, az intézmény püspöki biztosa bemutatta azt a folyamatot, amellyel Székesfehérváron is megvalósulhat a teljes oktatási vertikum. „Minden szülőnek, pedagógusnak közös tapasztalata, hogy a gyermekek nevelése, lelki-erkölcsi formálódása, fejlődése nem fejeződik be a tizennegyedik évben, a 8. osztályos korban. Talán éppen ekkor kezdődik a legfontosabb időszak” – mutatott rá a püspöki biztos, majd elmondta, a budakeszi gimnáziumban való tanítás során megtapasztalta, hogy a 14–18 éves kor valóban az értékrend megszilárdulásának időszaka, illetve a lelki, vallási és közösségi igények legmeghatározóbb ideje is egyben.

Ugrits Tamás azt is hangsúlyozta, a gimnáziumi bővítés lehetővé teszi, hogy a színvonalas oktató-nevelő munka által a hároméves kisgyermekből érett, felelősségteljes, jellemes fiatal válhasson.

Fontos tapasztalat, hogy korunk sokkal komolyabb kihívásokat állít a fiatalok elé, mint akár tíz-húsz-harminc évvel ezelőtt. Most olyan világban kell okosan, bölcsen, keresztény értékrendre alapozni az életünket, a mindennapi munkánkat, amely még inkább sürgeti azt, hogy olyan fiatalokat oktassunk, akik a jelen nehéz helyzetet meg tudják harcolni, helyt tudnak állni.

Fontos gondolata egyházunknak, hogy nem attól értékes egy ember, amije van, hanem attól, ami ő maga. Nem attól értékes az életünk, hogy mit tudunk kezünkbe venni, hanem attól, hogy belül, a szívünkben, a lelkünkben, az erkölcseinkben és értékrendünkben mennyire vagyunk szilárdak. Ezek az értékek adják meg a stabilitást.”

A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda korábban is jelentős oktatási intézményként működött a városban, jól szolgálta a katolikus értékrendet elfogadó családok igényeit, mára azonban eljött az ideje a következő szintre lépni – fogalmazott a helynök, hozzátéve:

Mindig éreztük a hiányt az általános iskolában, hisz tudtuk, tovább is segíteni tudnánk a folyamatot az erkölcsi nevelésben, a keresztény értékrend átadásában. Iskolarendszerünk tapasztalata, hogy a fejlődésnek egy természetes iránya az óvodától az érettségiig terjedő időszak.

Csák Lajos igazgató az épületbővítés jelenlegi állapotáról adott tájékoztatást, és szólt a leendő gimnázium pedagógiai-szakmai célkitűzéseiről is. A négyosztályos gimnázium pedagógiai-szakmai célkitűzései közt szerepel az ideális, 25 fős osztálylétszámok biztosítása, a SANSZ program továbbfejlesztésének eredményeként a B2 szintű nyelvvizsga, az emelt óraszámú informatikaoktatás (robotika, honlapkészítés, programozás), valamint felkészítés az emelt szintű informatikaérettségire is.

„Kaszap István hitvalló kispap városában méltó, hogy a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda a fiatalok példaképének életszemléletével, a »Van célunk, van jövőnk!« reményteljes mottóval üzenjen e sokak által reményvesztett helyzetben a gyermekes családoknak” – mondta végül az intézményvezető.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Nagy Anikó

Magyar Kurír